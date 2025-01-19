Мобілізація студентів в Україні: які три категорії можуть призвати у 2025 році

Деяких студентів все ж можуть призвати до лав ЗСУ, бо вони не мають права на відстрочку.

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Кого зі студентів можуть призвати до ЗСУ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ

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Щоб отримати відстрочку студентові необхідна довідка про навчання

Студенти, які навчаються заочно, у зоні ризику мобілізації

В Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту. Втім, є три категорії здобувачів освіти, які підлягають призову під час воєнного стану.

За законом, право на відстрочку мають студенти, які вчаться на бакалавра вперше або здобувають рівень "магістр" після "бакалавра". Втім, здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватимуть право на відстрочку, як і здобуття другої або третьої аспірантури, передає 24 Канал.

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Кого із студентів мобілізувати не можуть:

студентів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, аспіранти (бюджет чи контракт), які навчаються за денною або дуальною формою;

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Щоб отримати відстрочку студентові необхідна довідка про навчання, яка дає право на відстрочку. Її можна отримати в навчальному закладі. Документ повинна мати гербову печатку і бути виданим спеціально для конкретного ТЦК і СП. У довідці має бути зазначено, що студент навчається за денною формою та прописано дату завершення навчання.

Вже в ТЦК згідно з цією довідкою студенту можуть оформити відстрочку. Для цього знадобляться й додаткові документи, наприклад паспорта та ідентифікаційного коду.

Кого із студентів можуть мобілізувати:

студенти, які навчаються заочно;

чоловіки, хто здобувають другу та третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобувають будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявний.

Якщо студент не підтвердить своє право на відстрочку у зв'язку з навчанням, йому можуть видати повістку. Натомість якщо студент добровільно погоджується піти до війська, то його мобілізація буде законною.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію. У середу, 15 січня, Верховна Рада підтримала законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Верховна Рада України прийняла законопроєкт про базову військову підготовку для жінок. Ярослав Железняк повідомив, що Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про базову військову підготовку - проходження для жінок буде виключно добровільним.Також добровільною буде постановка на військовий облік.

Дмитро Лубінець зробив заяву щодо мобілізації 18-річних. Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, якщо ми заберемо і цих молодих хлопців, у яких немає родин, немає дітей, автоматично у нас не буде майбутнього України. В Україні ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку.

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