РФ атакувала Україну ракетами, сотнями авіабомб та дронів - Зеленський

Президент України наголосив, що збільшення кількості систем "Patriot" буде сприяти кращому захисту від російських терористичних атак.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-raketami-sotnyami-aviabomb-i-dronov-zelenskiy-10631984.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Україну сотнями авіабомб та дронів - що відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Сили оборони України за тиждень збили 33 ракети, 311 ударних БпЛА

Ворог використав для атаки на Україну 60 ракет різних типів, 660 авіабомб та близько 500 ударних БпЛА

Російські війська за останній тиждень завдали по території України понад 660 авіаударів, запустили близько 60 ракет різних типів та майже 550 ударних дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Сили оборони України збили 33 ракети, включаючи балістичні, та 311 ударних БпЛА. Ще 136 дронів не досягли своїх цілей під час атак на інфраструктуру.

відео дня

"Велика вдячність усім нашим воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам. Але незмінне завдання й надалі посилювати захист нашого неба", - зазначив глава держави.

Він зазначив, що лише за тиждень російська армія використала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних видів і понад 660 авіабомб.

Зеленський наголосив, що більша кількість систем "Patriot" для України означає кращий захист життів. А збільшення далекобійності озброєнь – це додаткові гарантії для зупинки російської агресії.

Звідки та чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Міністерстві оборони Росії цинічно заявили, що ракетний удар по Києву, який у ніч на 18 січня забрав життя трьох людей, був актом помсти. Окупанти також зазначили, що цей обстріл є відповіддю на нещодавню атаку України з використанням американських тактичних ракет ATACMS.

Рано вранці 18 січня російські війська завдали балістичного удару по Запоріжжю. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, постраждали шестеро людей, а сам удар припав на середмістя обласного центру.

Експерт з авіації Валерій Романенко застерігає, що після ракетного удару, завданого Росією по Україні 15 січня, існує висока ймовірність повторної хвилі атак. Він прогнозує, що наступний обстріл може бути ще масштабнішим.

Інші новини:

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред