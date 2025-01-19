План припинення війни: у МЗС зробили важливу заяву щодо примусу РФ до миру

План, який би змусив РФ припинити агресію, має включати серйозні кроки, впевнений глава МЗС.

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Андрій Сибіга назвав спосіб тиску на РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Заходи проти РФ потрібно застосовувати з максимальною рішучістю

Існує два основних набори заходів: економічні та військові

Тільки застосовані в одному пакеті економічні та військові заходи можуть примусити Росію припинити агресію проти України, "їх потрібно застосовувати з максимальною рішучістю", вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Будь-який план, який би змусив Росію припинити агресію і прийняти справедливий мир, повинен включати серйозні кроки, спрямовані на підвищення вартості війни для Москви, написав він у соціальній мережі Х.

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"Існує два основних набори заходів: економічні та військові. Вони спрацюють тільки разом, і їх потрібно застосовувати з максимальною рішучістю", - підкреслив глава МЗС України.

Сибіга також наголосив, що "максимальний економічний і військовий тиск включає жорсткі санкції, повне використання заморожених російських активів для підтримки України, а також надання Україні конкретної військової допомоги в достатній кількості й у визначений термін, щоб дозволити нашим воїнам проводити успішні військові операції".

/ @andrii_sybiha

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін на будь-яких можливих переговорах із Заходом про припинення війни проти України, найімовірніше, зберігатиме свої довоєнні максималістські вимоги.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

Як повідомлялося раніше, Трамп говорить про прямі переговори з Путіним без Зеленського. Ілія Куса розповів, що поки Україна і Росія не готові вести переговори напряму, можливо, буде організовано формат човникової дипломатії. Трамп прагнутиме стабілізувати ситуацію, щоб потім займатися іншими пріоритетами.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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