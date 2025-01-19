Візит словацької опозиції до Києва: Фіцо заговорив про спробу держперевороту

Фіцо звинуватив словацьку опозицію в підлабузництві до Зеленського та пригрозив заблокувати фінансову допомогу Україні від Європейського Союзу.

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Фіцо заявив, що він "не український слуга" та видав нову порцію погроз / Колаж Главред, фото: Facebook Robert Fico, скріншот із відео

Про що сказав Фіцо:

Фіцо звинуватив словацьку опозицію в підготовці держперевороту

Уряд Фіцо ніколи не підтримає членство України в НАТО

Фіцо не виключив розвалу НАТО та Європейського Союзу

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо звинуватив опозицію у спробі організувати державний переворот та пригрозив заблокувати фінансову допомогу Україні від Європейського Союзу. Цю заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook у суботу, 18 січня, передає словацьке видання Pravda.

"Ми готуємося до всіх можливих альтернатив. Ми будемо готові до всього. Особливо до Майдану, тобто державного перевороту через дорогу, якого так наполегливо намагається досягти опозиція, особливо (партія - ред.) "Прогресивна Словаччина"", - сказав прем'єр-міністр.

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Свою заяву Фіцо зробив після того, як лідер найбільшої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка відвідав Київ і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"У мене немає абсолютно ніяких проблем з тим, що делегація "Прогресивної Словаччини" поїхала до Києва. Якщо у вас немає повноважень або відповідальності, ви можете вести переговори на космічній станції на Марсі", - заявив він.

Фіцо звинуватив опозицію в "підлабузництві перед Зеленським" і в обіцянках підтримати вступ України до НАТО, якщо вона прийде до влади. Він також висловив обурення імовірністю участі словацьких солдатів у західних військах, розгортання яких, за його словами, обговорюється у світових колах. На його думку, це і є найнебезпечнішим наслідком візиту опозиціонерів до Києва.

"Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує ввести війська в Україну, щоб вони були спрямовані проти Російської Федерації", - сказав він.

Фіцо зауважив, що в Словаччині існує проукраїнська урядова коаліція і проукраїнська, антиросійська опозиція, що дозволить виборцям легко визначитися на наступних виборах.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Під час пресконференції лідер партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка заперечив заяви прем’єр-міністра щодо членства України в НАТО, назвавши їх неправдивими. Він наголосив, що ця тема не порушувалася під час обговорень.

Фіцо також звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що той відмовився зустрітися з ним на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, попри його ініціативу.

Крім того, Фіцо виступив на захист віце-спікера парламенту Тібора Гашпара, який припустив можливість виходу Словаччини з ЄС.

"Я абсолютно згоден з ним, що Словаччина повинна підготуватися до всіх можливих кризових ситуацій, в які може потрапити ЄС за дуже короткий проміжок часу", - сказав він.

Фіцо заявив, що громадяни країни мають вирішити, чи бажають вони жити в "європейській наддержаві", яка, за його словами, значно обмежить суверенітет національних держав, і яку підтримують деякі європейські лідери.

Які країни є членами ЄС / Інфографіка: Главред

Він закликав словацьких громадян не реагувати надмірно емоційно на обговорення майбутнього ЄС і НАТО. За його словами, як розпався Варшавський договір, так і світові події можуть одного дня перетворити ЄС і НАТО на сторінки історії.

Фіцо наголосив, що "ЄС і НАТО – це наш життєвий простір", але водночас застеріг, що ніхто не завадить словацькому уряду вказувати на потенційні ризики для країни.

Зупинка транзиту російського газу через Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону для обговорення, зокрема, питань газопостачання.

Фіцо також зазначив у коментарі словацькому виданню iRozhlas, що зустріч із Зеленським може відбутися вже найближчими днями.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський підкреслив неприйнятність будь-яких дискусій щодо нормалізації відносин із Росією, коментуючи нещодавні заяви прем'єр-міністра Словаччини.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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