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Куди поїде Трамп в один із перших візитів: ЗМІ назвали країну

Андрій Ганчук
19 січня 2025, 10:37оновлено 19 січня, 11:32
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Дональд Трамп має намір здійснити поїздку в перші 100 днів президентства, пише The Wall Street Journal.
Трамп, Си Цзиньпин
Однією з перших поїздок Трампа на посаді президента, ймовірно, стане візит до Китаю - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Що дізналися журналісти The Wall Street Journal:

  • Трамп збирається з поїздкою до Китаю
  • Китаю дуже вигідний візит Трампа
  • Трамп бачить у Сі посередника в питанні завершення війни РФ і України

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав своїм радникам, що після вступу на посаду має намір відвідати Китай з метою розвитку відносин із керівником Піднебесної Сі Цзіньпіном.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Трамп, який під час першого свого президентства відвідав Китай лише майже за рік, має намір здійснити свій візит у перші 100 днів президентства.

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Згідно з даними джерел, лідери США і Китаю через своїх помічників уже обговорили можливість зустрічі. Один із варіантів передбачає запрошення Сі Цзіньпіна до Штатів.

Чому Пекін зацікавлений у перемовинах зі США

Журналісти нагадали, що раніше Трамп обіцяв впровадити мита на китайські товари в розмірі 60%. Китай зацікавлений у перемовинах зі США, щоб запобігти або уповільнити запуск рішення Трампа. Зустріч на рівні лідерів має допомогти розпочати цей процес.

Трамп инфографика
Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Роль Сі Цзіньпіна в завершенні війни в Україні

Крім того, Трамп може розглядати можливість підключення Сі як партнера для завершення війни Росії проти України, адже Пекін надає підтримку Москві у війні.

Куди ще б міг вирушити Трамп

Співрозмовники WSJ у команді Трампа кажуть, що новообраний господар Білого дому обговорював із радниками й можливий візит до Індії.

Хто такий Сі Цзіньпін?

Сі Цзіньпін - китайський державний, політичний і партійний діяч. Генеральний секретар Центрального комітету Компартії Китаю, голова КНР, і голова Центральної військової ради КНР і Компартії.

У 2016 році партія присвоїла йому титул "основного" лідера, оскільки Сі обіймає керівні посади в партії, армії, і є главою держави, пише Вікіпедія.

Що робитиме Трамп на посаді президента в перший час

Згідно з очікуваннями, спочатку Трамп акцентуватиме увагу на внутрішніх справах, серед яких посилення заходів з охорони кордонів і депортації.

Імовірно, Трамп у перший тиждень президентства планує поїздку США, а наприкінці тижня вирушить до постраждалого від пожеж Лос-Анджелеса.

Перемовини Трампа з Сі Цзіньпіном та інавгурація - що відомо:

Як повідомляв Главред, 17 січня Трамп і Сі Цзіньпін поговорили телефоном. Трамп назвав розмову "дуже гарною" і висловив сподівання, що Вашингтону і Пекіну вдасться вирішити багато проблем.

Американські журналісти стверджували, що Сі не приїде на інавгурацію до Трампа. Була інформація, згідно з якою китайський лідер відмовився від запрошення.

Очікується, що на церемонію вступу Трампа на посаду президента приїде віце-президент КНР Хань Чжен. Зазвичай на інавгурації був присутній китайський посол, проте цього разу Пекін буде представлений майже на найвищому рівні.

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