Сирський представив Альянсу стратегію ЗСУ на 2025 рік - деталі

Головнокомандувач ЗСУ закликав союзників інвестувати в українську оборонну промисловість і надати додаткову підтримку у підготовці військових.

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Сирський оцінив подальші дії РФ у війні / Колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, НАТО

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Сирський розповів про ситуацію на фронті

Головнокомандувач закликав інвестувати в українську оборонну промисловість

У четвер, 16 січня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив союзникам у НАТО стратегію дій України на 2025 рік. Про це повідомляє пресслужба місії України при НАТО за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.

Сирський по відеозв’язку проінформував партнерів про оперативно-стратегічну ситуацію на фронті. Також оцінив плани Росії щодо продовження війни та дав прогнози щодо її подальших дій.

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"Він окремо наголосив на важливості для України посилення протиповітряної оборони, зокрема для захисту критичної інфраструктури, а також можливості завдавати ударів по військових об’єктах вглиб території РФ", - написали у пресслужбі.

Головнокомандувач ЗСУ також закликав країни-членів НАТО інвестувати в українську оборонну промисловість за "данською моделлю", а також надати додаткову підтримку у підготовці військових.

Союзники своєю чергою запевнили, що їхня підтримка України залишатиметься незмінною, і заявили про готовність надавати далі необхідну допомогу.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на більшості напрямків точаться важкі бої, але ворогу не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок.

Тим часом речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що наразі про оточення Покровська не йдеться, адже ворогу вдалося підійти до міста лише з одного напрямку. Він додав, що російські окупанти докладають максимум зусиль, оскільки намагаються встановити вогневий контроль над однією з трьох важливих доріг.

Як писав Главред, російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії на напрямках Часового Яру та Торецька. Окупанти використовують труби каналу Сіверський Донець-Донбас для накопичення сил та спроб прорвати оборону міста.

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