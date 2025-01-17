Покровськ усе ближче: армія РФ окупувала ще три населені пункти - DeepState

Коротко:
- Армія РФ окупувала три села
- Окупанти просунулися біля шести населених пунктів
Російські війська окупували три населені пункти в Донецькій області. Про це в ніч на 17 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.
За даними аналітиків, російські війська окупували села Піщане, Слов'янку і Ясенове, розташовані на південь від Покровська.
Крім того, ворог просунувся біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звіриного, у Времївці та Часовому Яру.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, 16 січня в DeepState повідомили, що армія РФ окупувала село Нескучне Великоновосілківської селищної громади на Донеччині та просунулася біля семи населених пунктів у Донецькій області.
Російські окупаційні війська захопили село Янтарне Покровського району Донецької області. Про це в ніч на 15 січня повідомили аналітики DeepState.
Російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. За даними DeepState, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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