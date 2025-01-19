Почалися бої за важливий населений пункт на кордоні трьох областей - боєць ЗСУ

Окупанти чинять психологічний тиск, але українські воїни продовжують відбивати їхні атаки.

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Почалися бої за Велику Новосілку - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія (ілюстративне фото), DeepState

Що відбувається поблизу Великої Новосілки:

За Велику Новосілку почалися бої

Ворог вийшов на крайні вулиці Великої Новосілки

Російські окупаційні війська активізували наступальні дії поблизу Великої Новосілки Донецької області. Фактично розпочато бої за селище, українські сили треба виводити з селища. Про це заявив боєць із позивним "Мучний".

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що ворожі війська проводять штурми через зруйнований міст. Їм вдалося зайти на вулиці селища на околиці. Велика Новосілка - селище на кордоні Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, за яке вже почалися бої.

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"Бої за селище розпочато, ворог, не зупиняючись, стрімко почав тиснути через зруйнований міст і вже зміг вийти на крайні вулиці (Великої Новосілки, - ред.)", - сказав боєць.

За його словами, окупанти чинять моральний тиск на українських військових, частина військових продовжують тримати позиції.

На думку військового, бійців Сил оборони потрібно виводити з Великої Новосілки, щоб не допустити ситуації, яка сталася у Вугледарі.

"Я вважаю, що звідти обережно треба відходити, інакше росіяни почнуть туди кидати все, в принципі вони це і роблять, починаючи від скидань, закінчуючи поливом градами, як це було у Вугледарі!" - наголосив "Мучной".

Бої в районі Великої Новосілки - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, журналісти Української правди 8 січня з посиланням на свої джерела заявили, що війська РФ готують штурм Великої Новосілки. Ворог спробує атакувати населений пункт із півдня і південного заходу. Селище з осені минулого року в напівоточенні.

17 січня аналітики DeepState повідомляли, що росіяни намагаються оточити Велику Новосілку.

"За останні три дні ворог захопив Нескучне і проводить дозачистку Врем'ївки. Остання фактично втрачена, хоча навіть якщо в селі ще є наш спостережний пункт, то ролі це вже не відіграє", - зазначали аналітики проєкту.

18 січня пізно ввечері аналітики повідомляли, що війська РФ просунулися біля Врем'ївки і Великої Новосілки.

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Що відомо про Велику Новосілку? Велика Новосілка - селище міського типу у Волноваському районі Донецької області. Адміністративний центр Великоновосілківської селищної громади. Населений пункт фактично зруйнований унаслідок повномасштабної війни Росії проти України. До грудня 2024 року з населеного пункту виїхало 95% населення, пише Вікіпедія.

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