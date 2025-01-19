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Почалися бої за важливий населений пункт на кордоні трьох областей - боєць ЗСУ

Андрій Ганчук
19 січня 2025, 09:28оновлено 19 січня, 10:41
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Окупанти чинять психологічний тиск, але українські воїни продовжують відбивати їхні атаки.
Війська РФ, Велика Новосілка
Почалися бої за Велику Новосілку - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія (ілюстративне фото), DeepState

Що відбувається поблизу Великої Новосілки:

  • За Велику Новосілку почалися бої
  • Ворог вийшов на крайні вулиці Великої Новосілки

Російські окупаційні війська активізували наступальні дії поблизу Великої Новосілки Донецької області. Фактично розпочато бої за селище, українські сили треба виводити з селища. Про це заявив боєць із позивним "Мучний".

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що ворожі війська проводять штурми через зруйнований міст. Їм вдалося зайти на вулиці селища на околиці. Велика Новосілка - селище на кордоні Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, за яке вже почалися бої.

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"Бої за селище розпочато, ворог, не зупиняючись, стрімко почав тиснути через зруйнований міст і вже зміг вийти на крайні вулиці (Великої Новосілки, - ред.)", - сказав боєць.

За його словами, окупанти чинять моральний тиск на українських військових, частина військових продовжують тримати позиції.

На думку військового, бійців Сил оборони потрібно виводити з Великої Новосілки, щоб не допустити ситуації, яка сталася у Вугледарі.

"Я вважаю, що звідти обережно треба відходити, інакше росіяни почнуть туди кидати все, в принципі вони це і роблять, починаючи від скидань, закінчуючи поливом градами, як це було у Вугледарі!" - наголосив "Мучной".

Бої в районі Великої Новосілки - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, журналісти Української правди 8 січня з посиланням на свої джерела заявили, що війська РФ готують штурм Великої Новосілки. Ворог спробує атакувати населений пункт із півдня і південного заходу. Селище з осені минулого року в напівоточенні.

17 січня аналітики DeepState повідомляли, що росіяни намагаються оточити Велику Новосілку.

"За останні три дні ворог захопив Нескучне і проводить дозачистку Врем'ївки. Остання фактично втрачена, хоча навіть якщо в селі ще є наш спостережний пункт, то ролі це вже не відіграє", - зазначали аналітики проєкту.

18 січня пізно ввечері аналітики повідомляли, що війська РФ просунулися біля Врем'ївки і Великої Новосілки.

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Що відомо про Велику Новосілку?

Велика Новосілка - селище міського типу у Волноваському районі Донецької області. Адміністративний центр Великоновосілківської селищної громади. Населений пункт фактично зруйнований унаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

До грудня 2024 року з населеного пункту виїхало 95% населення, пише Вікіпедія.

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України Велика Новосілка
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