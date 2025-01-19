Почалися бої за важливий населений пункт на кордоні трьох областей - боєць ЗСУ

Що відбувається поблизу Великої Новосілки:
- За Велику Новосілку почалися бої
- Ворог вийшов на крайні вулиці Великої Новосілки
Російські окупаційні війська активізували наступальні дії поблизу Великої Новосілки Донецької області. Фактично розпочато бої за селище, українські сили треба виводити з селища. Про це заявив боєць із позивним "Мучний".
У своєму Telegram-каналі він написав про те, що ворожі війська проводять штурми через зруйнований міст. Їм вдалося зайти на вулиці селища на околиці. Велика Новосілка - селище на кордоні Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, за яке вже почалися бої.
"Бої за селище розпочато, ворог, не зупиняючись, стрімко почав тиснути через зруйнований міст і вже зміг вийти на крайні вулиці (Великої Новосілки, - ред.)", - сказав боєць.
За його словами, окупанти чинять моральний тиск на українських військових, частина військових продовжують тримати позиції.
На думку військового, бійців Сил оборони потрібно виводити з Великої Новосілки, щоб не допустити ситуації, яка сталася у Вугледарі.
"Я вважаю, що звідти обережно треба відходити, інакше росіяни почнуть туди кидати все, в принципі вони це і роблять, починаючи від скидань, закінчуючи поливом градами, як це було у Вугледарі!" - наголосив "Мучной".
Бої в районі Великої Новосілки - що про це відомо:
Як повідомляв Главред, журналісти Української правди 8 січня з посиланням на свої джерела заявили, що війська РФ готують штурм Великої Новосілки. Ворог спробує атакувати населений пункт із півдня і південного заходу. Селище з осені минулого року в напівоточенні.
17 січня аналітики DeepState повідомляли, що росіяни намагаються оточити Велику Новосілку.
"За останні три дні ворог захопив Нескучне і проводить дозачистку Врем'ївки. Остання фактично втрачена, хоча навіть якщо в селі ще є наш спостережний пункт, то ролі це вже не відіграє", - зазначали аналітики проєкту.
18 січня пізно ввечері аналітики повідомляли, що війська РФ просунулися біля Врем'ївки і Великої Новосілки.
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Що відомо про Велику Новосілку?
Велика Новосілка - селище міського типу у Волноваському районі Донецької області. Адміністративний центр Великоновосілківської селищної громади. Населений пункт фактично зруйнований унаслідок повномасштабної війни Росії проти України.
До грудня 2024 року з населеного пункту виїхало 95% населення, пише Вікіпедія.
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