Удари по Україні та падіння Ту-22М3 в РФ: головні новини України (дайджест)

Новини України 2 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 2 квітня / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС Дніпропетровщини, скріншот із відео, Міноборони РФ

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ масовано вдарила по Харкову дронами: серед поранених діти, є "прильоти"

У Харкові вісім людей постраждали внаслідок масованого удару російських дронів-камікадзе.

Пожежі та руйнування зафіксовано в місті під час масованої нічної атаки ворожих дронів, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

відео дня

"Більше, ніж надія": Зеленський не відкинув імовірність поставок Taurus Україні

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвалить постачання крилатих ракет Taurus.

Про це він заявив під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Німеччини Аннеленою Бербок, відповідаючи на запитання про те, чи очікує він від майбутнього канцлера Мерца швидкого рішення щодо ракет після того, як той вступить на посаду, повідомляє агентство DPA.

Потужний удар по Кремлю: США готують жорсткі санкції проти РФ

В Сенаті Сполучених Штатів представили законопроєкт, що стосується санкції проти Росії, у якому пропонується введення 500% мита на товари з країн, що купують російську нафту та газ. Про це інформує The Washington Times.

Відповідний законопроєкт про потужний санкційний удар по Кремлю у разі відмови РФ від довготривалого миру з Україною, представили сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь. Ініціативу підтримали як республіканці, так і демократи.

РФ обрала ціль для великого наступу, два міста під загрозою – ISW

Армія країни-агресора РФ розширює плацдарм на північний схід від Лиману на Донеччині, однак відсутність механізованих атак свідчить про проблеми окупантів із технікою.

Ворог прагне створити умови для захоплення Борової та Лиману, намагаючись витіснити українські сили з лівих берегів річки Жеребець, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни(ISW).

РФ готує масштабний наступ: у ЗСУ назвали місяць, коли чекати удару на фронті

Російські окупанти готуються до нового наступу, попередньо, загарбницькі дії ворога заплановані на квітень. Про це повідомив командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін в ефірі Новини.Live.

За його словами, наразі резерви армії РФ проходять підготовку на полігонах.

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

Наприкінці березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає підвищення акцизних ставок на тютюнову продукцію. Відповідно до цього рішення, з 1 квітня мінімальне акцизне податкове зобов’язання обчислюватиметься з коефіцієнтом 1,1. Цю зміну підтвердила Державна податкова служба.

РФ відновила атаки: Зеленський різко відреагував на ворожі удари по Україні

Країна-агресор Росія після одноденної паузи атакувала Україну десятками дронів, під прицілом був Харків. Протягом минулої ночі окупанти випустили 74 безпілотники, з них 54 - "Шахеди". На масовану атаку дронів відреагував президент України Володимир Зеленський.

В Україні збільшили бронь від мобілізації для працівників однієї сфери

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

"Відсоток бронювання підвищується з 50% до 75%, що допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг. Ці критично важливі зміни ініційовані міністерством для забезпечення безперебійної роботи таких підприємств в умовах воєнного стану", - повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Штраф від 17000 до 85000 грн: в податковій пояснили, за що каратимуть сильніше

З 1 березня 2025 року Державна податкова служба України на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього, пояснюється у публікації ДПСУ.

У четвер, 3 квітня, на території України очікується прояснення та потепління. Прогнозується, що протягом завтрашнього дня температура повітря прогріється до +14...+18 °С. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, опади можливі у південних та східних областях України. Також очікуються дощі у Карпатах.

РФ намагається прорватися на важливому напрямку: у ЗСУ попередили про небезпеку

Російські окупанти намагаються проводити наступальні дії на півночі Харківської області. Противник хоче створити так звану буферну зону, тому не полишає спроб витіснити ЗСУ за межі Вовчанська. Про це розповів речник оперативно-тактичного угрупування "Харків" Павло Шамшин в ефірі телеканалу КИЇВ 24.

Українці можуть отримати назад до 1 млн грн: кому повернуть гроші за комуналку

З початку 2025 року Держпродспоживслужба здійснила 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. У 32 випадках (88,9%) було зафіксовано порушення, повідомляє Держпродспоживслужба.

Росія відмовилась від мирних ініціатив США: як реагує Трамп та чого чекати Україні

Дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні зіткнулися з новими перешкодами. Росія відхилила запропоновані Сполученими Штатами умови припинення вогню, заявивши, що вони не враховують "корінні причини" конфлікту. У відповідь президент США Дональд Трамп висловив невдоволення позицією Москви та пригрозив запровадженням додаткових санкцій, зокрема вторинних тарифів на російську нафту, якщо Росія не сприятиме мирному врегулюванню.

Главред зібрав головне, що варто знати про відмову РФ та що тепер чекає на Росію.

Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед поранених - дитина

Російські окупаційні війська завдали дронового удару по Харкову. Відомо про влучання ударного БпЛА в Київському районі міста. Ціллю росіян стала багатоповерхівка, є постраждалі. Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

На місці удару пожежа, є загиблі: Росія атакувала Кривий Ріг балістикою

Російські війська продовжують здійснювати атаки на українські міста, спрямовуючи удари на цивільні об'єкти та підприємства. Сьогодні, 2 квітня росіяни атакували підприємство у Кривому Розі, відомо про загиблих. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо", - написав він.

"Серед загиблих усі цивільні": Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, спричинивши жертви серед цивільних. Зупинити такий терор можна лише через посилений міжнародний тиск і підтримку України. Про це написав президента України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За його словами, Кривий Ріг зазнав цілеспрямованого ракетного удару з боку Росії.

Трамп не зможе: у Білому домі зробили заяву про припинення вогню до Великодня

Представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня). Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що адміністрація Трампа "дедалі більше розчаровується" тактикою затягування часу з боку Кремля і готується чинити тиск на Москву та Київ, щоб змусити їх домовитися про врегулювання.

У Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, і наразі тривають пошуки екіпажу, що перебував на борту. Про це повідомляє російський телеграм-канал Fighterbomber, який регулярно повідомляє новини про російську авіацію та який вважається афільованим до ВКС Росії.

У Зеленського розповіли про етапи підготовки до виборів президента

Після завершення воєнного стану підготовка до виборів президента України триватиме до 6 місяців. Зокрема, влада працюватиме над змінами до виборчого законодавства. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

За його словами, після завершення воєнного стану мають бути проведені юридичні процедури, від яких ніхто не відмовлятиметься.

США ввели нові санкції проти Росії – опубліковано список

США ввели нові санкції проти країни-агресора Росії. До списку потрапили чотири фізичні та три юридичні особи, а також один російський суховантаж. Про це повідомляє Мінфін США.

Зокрема, у США причиною введення цих санкцій назвали протидію тероризму. До санкційного списку потрапили особи, які пов'язані з крадіжкою зерна з окупованих територій України та його постачанням до Ємену.

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