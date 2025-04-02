РФ відновила атаки: Зеленський різко відреагував на ворожі удари по Україні

Президент України переконаний, що Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню.

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Зеленський відреагував на російські удари по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

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У ніч на 2 березня, росіяни випустили 74 безпілотники, з них 54 - "Шахеди"

Внаслідок атаки дронів у Харкові є влучання, відомо про постраждалих

Ворог також вдарив по Одеській та Сумській областях

Країна-агресор Росія після одноденної паузи атакувала Україну десятками дронів, під прицілом був Харків. Протягом минулої ночі окупанти випустили 74 безпілотники, з них 54 - "Шахеди". На масовану атаку дронів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Росія цілеспрямовано атакувала ударними безпілотниками Харків, на місто летіло щонайменше 14 дронів.

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"На жаль, були влучання. Є поранені, і серед них троє дітей. Усім надається необхідна допомога", - написав Зеленський.

Крім Харкова, російські загарбники також атакували дронами Одеську та Сумську області.

"Чергові цілеспрямовані влучання та пошкодження обʼєктів енергетики: у Сумській області удар FPV-дрона по підстанції, також у Нікополі на Дніпровщині через артилерійський удар була пошкоджена ЛЕП. Майже 4 тисячі абонентів у двох областях залишалися без електропостачання через ці удари", - розповів Зеленський про наслідки ворожих ударів по Україні.

Росіяни також запускають авіабомби. Лише по Сумщині ворог протягом учорашнього дня та сьогоднішнього ранку застосував майже 50 керованих авіабомб.

Зеленський підкреслив, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити.

Президент України запевнив, що тиск на Росію потрібно посилювати, щоб поставити цю війну на курс до завершення.

"Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському "ні" у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше. Ми готові працювати з усіма нашими партнерами в Америці, Європі та світі максимально конструктивно, щоб досягти такого необхідного результату – достойного й тривалого миру", - резюмував український лідер.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 2 квітня, РФ масовано вдарила по Харкову дронами. Пожежі та руйнування зафіксовано в місті під час масованої нічної атаки ворожих дронів. також відомо про постраждалих, серед них - 9-місячне немовля, 7-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Днем раніше у пресслужбі Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на 1 квітня, Росія не запускала ударні дрони по Україні. Ситуацію також прокоментував голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не означає", - написав він.

Нещодавно РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Херсону. Пізніше президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткої реакції міжнародної спільноти на чергові російські атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Він підкреслив, що Україна передала партнерам усю необхідну інформацію щодо цих порушень і наполягає на їхньому фіксуванні та відповідних заходах у відповідь.

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