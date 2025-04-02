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Весна повертається: синоптик сказала, які регіони накриє майже 20-градусна спека

Маріна Фурман
2 квітня 2025, 14:14
1494
Тепло протримається в Україні недовго.
весна, погода
Прогноз погоди на завтра / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • У яких регіонах завтра буде +18 °С
  • Коли в Україну знову повернеться похолодання

У четвер, 3 квітня, на території України очікується прояснення та потепління. Прогнозується, що протягом завтрашнього дня температура повітря прогріється до +14...+18 °С. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, опади можливі у південних та східних областях України. Також очікуються дощі у Карпатах.

відео дня

"Протягом завтрашнього дня в Україні передбачається +14+18 градусів, лише у південно-західній частині буде свіжіше, +8+12 градусів", - написала Діденко.

Завтра в Україні вітер буде переважно північно-східний, помірний, у центральних областях місцями сильний.

Однак тепло протримається в Україні недовго. Наприкінці тижня похолодання повернеться, можливі заморозки, сніг та сильний вітер.

Погода в Києві на 3 та 4 квітня

У четвер та п'ятницю, в Києві очікується потепління та не передбачається жодних опадів.

У четвер, 3 квітня, у столиці буде до +12 °С. Водночас вже в п'ятницю, 4 квітня, буде ще тепліше — +16...+18 °С.

А от 5 квітня, в Києві температура повітря різко знизиться до +6...+9 °С, в неділю в столиці є ймовірність снігу та сильного вітру.

Діденко попереджає, що різкі коливання погодних умов можуть негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами, тому важливо у ці дні дбати про себе та оточуючих.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, синоптик Наталка Діденко попереджала про те, що 2 квітня практично повсюди будуть дощі. Опади припиняться у другій половині дня у західних областях.На території північних та західних областей будуть сильні пориви вітру.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповідав, що потепління в Україні до +20 буде вже у квітні. За його словами, у першу декаду квітня по всій Україні варто очікувати відносно теплу погоду, без аномалій.

Крім того, на Великдень, 20 квітня, в Україні слід очікувати грози та невеликі дощі в західних, північних і частково східних областях. Решта територій без значних опадів. У південних областях температура буде від +15 до +18, у західних областях від +10 до +15, у північних, північно-східних та центральних у межах +10 - +15 градусів.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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