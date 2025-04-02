Ліміти на карткові перекази: у Нацбанку зробили нову заяву

Нацбанк скасував ліміт у 150 тисяч гривень на перекази між картами.

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Нацбанк скасував ліміт у 150 тисяч гривень / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, bank.gov.ua

Коротко:

Тепер українці зможуть переказувати понад 150 тисяч грн на місяць

Обсяг переказів між рахунками фізосіб знизився

З 1 квітня Нацбанк скасовує обмеження на P2P-перекази "з картки на картку" для фізичних осіб. Тепер українці зможуть переказувати понад 150 тисяч гривень на місяць. Про це повідомляють на сайті банку.

"Національний банк України ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів - фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб", - ідеться в повідомленні. відео дня

Там зазначили, що ці обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності. За час дії регуляторних обмежень:

ухвалено та почав діяти закон, яким передбачено збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства;

розроблено та підписано за координації банківських асоціацій Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, до якого долучилася абсолютна більшість банків та постачальники платіжних послуг;

банки та небанківські постачальники платіжних послуг продовжують покращувати роботу систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог та рекомендацій НБУ;

з боку правоохоронних органів ведеться активна робота з виявлення та припинення злочинних схем.

Там також розповіли, що НБУ напрацював концепцію реєстру осіб, які потребують посиленого контролю платіжних операцій.

"Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок запровадження регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, і впровадження меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася", - додали в повідомленні.

Тарифи в Україні - останні новини

Як писав Главред, з 1 квітня 2025 року для клієнтів банку Ощадбанк зміняться тарифи за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток. Наприклад, власникам корпоративних карток доведеться платити за перекази коштів на інші картки Ощадбанку за реквізитами картки в банкоматах і терміналах - 0,5% від суми +3 гривні.

А за безготівкові перекази коштів у терміналах із карткою за довільними реквізитами потрібно буде заплатити 1% від суми (мінімальна комісія банку становитиме 10 гривень, максимальна - не перевищуватиме 1000 гривень).

Національний банк планує зробити грошові пере кази з картки на картку більш прозорими. Тому регулятор запропонував фінансовим установам надавати клієнтам більш детальну інформацію про одержувачів платежів, зокрема їхні імена та реквізити рахунку.

Також з 1 квітня оператор зв'язку Vodafone пропонуватиме бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Користувачі отримуватимуть більший обсяг послуг, але змушені будуть більше платити за тарифні плани.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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