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В Україні збільшили бронь від мобілізації для працівників однієї сфери

Олексій Тесля
2 квітня 2025, 11:46
284
Пом'якшено вимоги до критеріїв щодо розміру зарплати працівників, для яких передбачається бронювання.
Мобілізація, воєнник
В Україні змінили умови бронювання від мобілізації / колаж Главред, фото УНІАН

Головне:

  • Відсоток бронювання підвищується з 50% до 75%
  • Йдеться про бронювання фахівців комунальної інфраструктури

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

"Відсоток бронювання підвищується з 50% до 75%, що допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг. Ці критично важливі зміни ініційовані міністерством для забезпечення безперебійної роботи таких підприємств в умовах воєнного стану", - повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

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Зокрема, йдеться про бронювання фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів.

Зазначається, що завдяки відповідному рішенню комунальні підприємства зможуть стабільно працювати та оперативно реагувати на аварійні ситуації. Також для таких підприємств пом'якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання.

В Україні збільшили бронь від мобілізації для працівників однієї сфери
/ Главред

У міністерстві зазначають, що ці рішення дадуть змогу громадам ефективніше планувати свою діяльність, уникати перебоїв у постачанні води, тепла та інших базових послуг.

Бронювання в Україні - останні новини

Нагадаємо, працівники теплокомпаній, водоканалів та управління відходами зможуть отримати бронь від мобілізації - до 75% військовозобов'язаних у цих сферах. Відповідний указ №69/2025 підписав 5 лютого президент Володимир Зеленський.

Також незважаючи на 100% бронювання медпрацівників державних і комунальних установ, окремих фахівців можуть мобілізувати за запитом Міноборони. МОЗ спільно з департаментами охорони здоров'я формуватиме списки, щоб не порушити роботу цивільних лікарень.

Як повідомляв Главред, Кабмін продовжив термін дії відстрочок для заброньованих працівників. Це дасть підприємствам час підтвердити статус критично важливих і перебронювати працівників. Бронювання можливе до 1 квітня без 72-годинної верифікації.

Інші новини:

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати?

У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає.

Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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