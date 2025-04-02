РФ готує масштабний наступ: у ЗСУ назвали місяць, коли чекати удару на фронті

Зараз резерви армії РФ проходять навчання на полігонах.

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Росія готує новий наступ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

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Росія готується до нового наступу

Ривок армії РФ на фронті варто очікувати в квітні- травні

Російські окупанти готуються до нового наступу, попередньо, загарбницькі дії ворога заплановані на квітень. Про це повідомив командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін в ефірі Новини.Live.

За його словами, наразі резерви армії РФ проходять підготовку на полігонах.

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"Російська Федерація попередньо на квітень місяць готує наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз у тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно — 2−3 дивізії. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій", — розповів Фокін.

Він додав, що бійці Третьої штурмової бригади роблять усе можливе для того, щоб добре підготуватися до "більшого наступу з боку росіян".

"Ми покращуємо інженерне облаштування наших позицій, готуємо проміжні позиції. Відповідно продовжуємо підготовку особового складу, на скільки це можливо, та інших розрахунків наших сил та засобів", — додав командир 1-го штурмового батальйону.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив інформацію про те, що росіяни готуються до наступальних дій. За його даними, черговий російський ривок на фронті очікується в травні.

Росіяни готуються до нового наступу навесні - дивіться відео:

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Як писав Главред з посиланням на Інститут вивчення війни, армія країни-агресора РФ розширює плацдарм на північний схід від Лиману на Донеччині, однак відсутність механізованих атак свідчить про проблеми окупантів із технікою. Ворог прагне створити умови для захоплення Борової та Лиману, намагаючись витіснити українські сили з лівих берегів річки Жеребець. За даними ISW, на окремих ділянках фронту співвідношення сил сягає 10:1 на користь РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія готується до проведення нового наступу вже у найближчі два місяці. Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській і Харківській областях.

Нещодавно військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що російські окупанти готуються до наступальних дій на фронті. Зокрема, противник планує штурмувати Сумську та Харківську області. Основна мета ворога - розтягнути бойові дії "на два фронти".

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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