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Росія відмовилась від мирних ініціатив США: як реагує Трамп та чого чекати Україні

Юрій Берендій
2 квітня 2025, 16:50оновлено 2 квітня, 17:58
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Відмова Росії від мирних пропозицій США щодо закінчення війни в Україні може стати причиною серйозних проблем для Кремля через вторинні санкції Трампа.
Росія відмовилась від мирних ініціатив США: як реагує Трамп та чого чекати Україні
Трамп готує масштабний удар по Росії - що чекає на Путіна / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чому Росія відмовилась від мирних ініціатив США
  • Чи варто чекати на мирну угоду в найближчі місяці
  • Яку ціль обрав Трамп для фатального удару по Росії

Дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні зіткнулися з новими перешкодами. Росія відхилила запропоновані Сполученими Штатами умови припинення вогню, заявивши, що вони не враховують "корінні причини" конфлікту. У відповідь президент США Дональд Трамп висловив невдоволення позицією Москви та пригрозив запровадженням додаткових санкцій, зокрема вторинних тарифів на російську нафту, якщо Росія не сприятиме мирному врегулюванню.

Главред зібрав головне, що варто знати про відмову РФ та що тепер чекає на Росію.

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Росія відмовилась від мирних пропозицій США

Москва не може прийняти пропозиції США щодо припинення війни в Україні у їх нинішньому вигляді, оскільки вони не вирішують проблем, які Росія вважає першопричиною конфлікту. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє Reuters.

Його коментарі свідчать про те, що переговори між Москвою і Вашингтоном зайшли в глухий кут. Це підтверджує і заява президента РФ Володимира Путіна, який понад два тижні тому зазначив, що американські ініціативи потребують доопрацювання.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який спеціалізується на американо-російських відносинах, зазначив, що наразі Москва не може просунутися в досягненні угоди.

"Ми дуже серйозно ставимося до моделей і рішень, запропонованих американцями, але ми не можемо прийняти все це в нинішньому вигляді. Наскільки ми бачимо, в них сьогодні немає місця для нашої головної вимоги - вирішити проблеми, пов'язані з першопричинами цього конфлікту. Повністю відсутнє, і це треба подолати", - сказав Рябков в інтерв'ю російському журналу "Міжнародні відносини", опублікованому у вівторок, яке цитують державні ЗМІ.

Зазначається, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін висуває три ключові вимоги:

  • відмова України від вступу в НАТО,
  • визнання російського контролю над чотирма окупованими областями,
  • обмеження чисельності Збройних сил України.

Київ же розцінює ці умови як вимогу капітуляції.

Чи варто чекати мирної угоди в найближчі кілька місяців

Високопосадовці адміністрації Трампа останніми днями обговорювали можливість того, що США не зможуть укласти мирну угоду щодо України найближчим часом. У зв’язку з цим розробляються нові стратегії тиску як на Київ, так і на Москву, повідомили Reuters два американські чиновники, знайомі із ситуацією.

"Впродовж останніх днів високопоставлені чиновники адміністрації Трампа обговорювали ймовірність того, що США не зможуть забезпечити досягнення мирної угоди в Україні в найближчі кілька місяців, та розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву", - зазначається в повідомленні Reuters.

На початку своєї каденції президент Дональд Трамп та його радники прагнули досягти повного припинення вогню до весни, а згодом укласти довготривалу мирну угоду. Однак наразі ці домовленості не виглядають реалістичними, що підвищує ризик затягування війни та необхідність посиленої підтримки України з боку Заходу.

Такий сценарій суперечить риториці Трампа, який називає себе майстром угод і неодноразово заявляв про швидке завершення війни. Водночас американські чиновники вже кілька тижнів висловлюють невдоволення тим, як Київ веде переговори, зокрема щодо угод із США про видобуток корисних копалин. Проте останнім часом розчарування зростає й щодо Москви.

"Під час низки зустрічей і дзвінків на вихідних чиновники в Білому домі і Державному департаменті визнали, що президент Росії Володимир Путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти довгострокову мирну угоду, і обговорили, які економічні або дипломатичні санкції могли б підштовхнути Росію до укладення угоди, якщо такі взагалі можливі", - повідомили джерела.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Збільшення критики на адресу Кремля, у тому числі з боку Трампа, сигналізує про зміну позиції адміністрації щодо готовності РФ до переговорів. Хоча конкретні заходи поки невизначені, один із високопоставлених чиновників зазначив, що Білий дім розглядає можливість запровадження додаткових тарифів і санкцій проти Росії.

Трамп пішов проти ідей Путіна

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін 27 березня заявив про необхідність запровадження в Україні "тимчасового управління під егідою ООН" для організації виборів. Лише після цього, за його словами, Росія буде готова до мирних переговорів щодо припинення війни. Путін також неодноразово називав президента України Володимира Зеленського "нелегітимним" і наполягав на проведенні виборів.

У відповідь речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що адміністрація Дональда Трампа працює над повним припиненням бойових дій між Росією та Україною, а також над переговорами для "остаточного та тривалого врегулювання" війни. За її словами, Вашингтон взаємодіє з обома сторонами, щоб організувати переговорний процес.

"Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ", — заявила Брюс.

Трамп "злий" на Путіна

Президент США Дональд Трамп висловив обурення через заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо легітимності Володимира Зеленського та ідею запровадження в Україні "тимчасової влади". Він пригрозив Кремлю посиленням тиску в разі блокування мирних переговорів. Такі заяви Трамп зробив в інтерв’ю NBC News.

"Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, - а це може бути й не так, - але якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, я запроваджу вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить із Росії", - сказав Трамп.

Американський лідер також пояснив, що нові тарифи передбачатимуть заборону на ведення бізнесу в США для компаній і країн, які купуватимуть російську нафту. Він анонсував введення мита в розмірі 25-50%.

Трамп наголосив, що Путін обізнаний про його жорстку позицію, хоча водночас підкреслив, що підтримує "дуже хороші відносини" з російським президентом.

"Мій гнів швидко розсіється... якщо він вчинить правильно", - сказав Трамп.

Крім того, він повідомив, що планує переговори з Путіним цього тижня.

Згодом Трамп заявив, що не виключає введення вторинних санкцій проти Росії, якщо Кремль не виконає свої зобов’язання. Проте він висловив упевненість, що Путін дотримається умов угоди.

"Я хочу, щоби він (Путін – ред.) уклав угоду, аби ми зупинили вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей", - зазначив президент США у відповідь на запитання про можливість посилення санкційного тиску на РФ.

Водночас американський президент зауважив, що й Україна має виконати свою частину домовленостей. У цьому контексті він згадав про те, що Зеленський намагається переглянути угоду щодо рідкісноземельних копалин, не уточнивши, що США в останній момент запропонували інший варіант угоди.

Який удар готує Трамп для Путіна

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін навмисно затягує переговорний процес. Про це повідомила журналістка Fox News у Білому домі Джекі Генріх.

"Джерело, обізнане з перебігом обговорень, повідомило FOX, що президент Дональд Трамп розчарований позицією Володимира Путіна і вважає, що Росія навмисно затягує комплексні переговори про припинення вогню", — написала вона у дописі в X.

За даними її джерел, у Білому домі обговорюється можливий "план дій", що передбачає посилення контролю за дотриманням санкцій. Наразі їхній рівень ефективності оцінюється лише на "3 з 10" за неформальною шкалою.

Одним із напрямів посиленого тиску може стати боротьба з так званим "тіньовим флотом" РФ — суднами, які транспортують нафту в обхід санкцій, зокрема через Балтійське море.

"Мені сказали, що наразі застосування санкцій є низьким – неофіційно оцінюється приблизно на "рівні 3 з 10" – і заборона російського "тіньового флоту", який перевозить незаконну нафту через Балтійське море, буде легкою мішенню для тиску", — повідомила Джекі Генріх.

За інформацією FOX, більшість цього флоту вже перебуває під санкціями, однак близько 70% нелегальних нафтових операцій Росії здійснюється саме за його допомогою.

Що таке вторинні санкції на нафту та як вони вплинуть на Росію

Доктор економічних наук, співзасновник Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев в інтерв’ю Главреду зазначив, що якщо США дійсно запровадять вторинні санкції на російську нафту і вони матимуть реальні наслідки, то це може стати серйозним викликом для Москви. Адже всі обмеження, введені за останні два роки, суттєво не вплинули на російську нафтову торгівлю.

"Усе, що сталося - це лише закриття європейського ринку. Однак нафта - це біржовий товар. Якщо її продають до Індії, Китаю чи Пакистану, Росія зазнає збитків через знижки, але загалом це не критично. Для російського бюджету продаж нафти по 75 або по 65 доларів за барель - не найпринциповіший момент. Головне - зберігати обсяги постачань, і Путіну вдалося цього домогтися. Обсяги постачань приблизно такі самі - зниження експорту становило близько 10-12% порівняно з 2021 роком. Тобто катастрофи немає. Захід не зміг створити серйозні перешкоди для торгівлі нафтою - ні через заборону страхування, ні через обмеження на перевезення. Ми бачили, що РФ було сформовано тіньовий флот, з'явилися фальшиві сертифікати, і до пори, до часу це сходило з рук", - сказав Іноземцев.

Експерт пояснив, що у разі запровадження нових санкцій Трамп фактично поставить країни перед вибором: або купувати російську нафту зі знижкою 25–30% (тобто з фактичним митом), або, якщо закупівлі здійснюються без дисконту, втратити можливість торгівлі зі США. Для Китаю такий варіант наразі малоймовірний, як і для Індії. Туреччина, Індія та Китай навряд чи ризикуватимуть співпрацею з Америкою заради доступу до російської нафти.

Якщо ці обмеження будуть реалізовані, Росія може втратити десятки мільярдів доларів, що стане найбільшим фінансовим ударом для неї з моменту арешту її активів. Проте, за словами Іноземцева, на цьому позитивні наслідки закінчуються.

"Негативна сторона в тому, що, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що такий крок буде зроблено. Судячи з усього, Путін розлютив Трампа - так само, як свого часу це зробив Зеленський. Однак що з цього буде далі, ми не знаємо", - сказав він.

Він також зазначив, що Трамп мав напружені відносини із Зеленським, які поступово налагоджуються. Водночас його стосунки з Путіним від початку були більш довірливими, хоча це, ймовірно, є ілюзією, якої Трамп поки що дотримується.

"Я б більше поставив на ймовірність того, що Трамп, образившись на Путіна, просто перестане займатися цією темою і залишить її на відкуп європейцям. Він може сказати: "Ну, хлопці, у вас там іде війна, ми далеко, нам це не цікаво. Ми намагалися, зробили все, що могли. Путін не хоче одного, Зеленський не хоче іншого. Розбирайтеся самі". Тому сумніваюся, що Трамп буде жорстко тиснути на Росію, особливо з урахуванням його поточних проблем, наприклад, в Ірані та на Близькому Сході. Чесно кажучи, я був би дуже радий, якби все сталося саме так. Але в мене великі сумніви, що це станеться", - резюмував Іноземцев.

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