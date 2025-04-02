Потужний удар по Кремлі: США готують жорсткі санкції проти РФ

Обмеження стосуватимуться російського газу та нафти.

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США готують жорсткі санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

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США готують потужні санкції проти Росії

Відповідний законопроєкт підтримали як республіканці, так і демократи

В Сенаті Сполучених Штатів представили законопроєкт, що стосується санкції проти Росії, у якому пропонується введення 500% мита на товари з країн, що купують російську нафту та газ. Про це інформує The Washington Times.

Відповідний законопроєкт про потужний санкційний удар по Кремлю у разі відмови РФ від довготривалого миру з Україною, представили сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь. Ініціативу підтримали як республіканці, так і демократи.

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"У Сенаті Сполучених Штатів домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна мають припинитися зараз і стримуватися в майбутньому", - йдеться у заяві сенаторів.

Документ включає як основні, так і додаткові санкції проти Москви та осіб, які підтримують російську агресію проти України. США введуть обмеження, якщо мирні переговори проваляться або угода буде досягнута, але порушена з боку РФ. Зокрема, закон може запровадити 500% тариф на імпортні товари з країн, що купують російські нафту, газ, уран та інші продукти.

"Ці санкції проти Росії вже готові й отримають переважну двопартійну, двопалатну підтримку, якщо будуть представлені на голосування в Сенаті та Палаті представників", - йдеться в документі.

Крім того, сенатори у документи висловили сподівання, що у 2025 році американський лідер та його команда остаточно припинять російську агресію проти України.

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Запровадження санкцій проти РФ - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп не відкидає можливості запровадження вторинних санкцій проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін "не впорається зі своєю роботою".

Пізніше кореспондент Fox News Жакі Генріх зазначив, що Трамп розчарований Путіним і вважає, що Росія затягує переговори щодо повного припинення вогню. Тому адміністрація США планує активне запровадження санкцій, зокрема проти російського "тіньового флоту".

Тим часом президент України Володимир Зеленський сподівається, що американський лідер Дональд Трамп посилить санкції на Росію через її удари по українських енергооб'єктах.

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Що відомо про ресурс Washington Times? The Washington Times — американська щоденна газета, розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Одна з найвідоміших консервативних газет, що видаються в США. Редакція розміщена у Вашингтоні. У газеті розглядаються загальноприйняті теми з особливим акцентом на американську політику. Її гасло — "Американська газета", пише Вікіпедія. Видання належить News World Communications, медіа-конгломерату, пов'язаному з Церквою об'єднання. Газета була заснована як альтернатива ліберальній Washington Post і мала значний вплив на політику США, особливо в період адміністрації Рейгана. Хоча газета має менший тираж, ніж Washington Post, вона відіграє важливу роль у консервативному медіа-просторі, часто цитується в інших консервативних виданнях та політичних колах.

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