Штраф від 17000 до 85000 грн: в податковій пояснили, за що каратимуть сильніше

У заходів податкового контролю з'явився новий інструмент.

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ДПС закликає онлайн-продавців офіційно реєструватися / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

ДПС почала активно відстежувати онлайн-продажі та грошові перекази.

Виявлено десятки тисяч порушників - іноді кількість переказів на одну особу сягала сотень.

Українців закликають до легалізації та дотримання закону.

З 1 березня 2025 року Державна податкова служба України на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього, пояснюється у публікації ДПСУ.

Варто вказати, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, якщо фізична або юридична особа веде підприємницьку діяльність без належної реєстрації, їй може загрожувати штраф у розмірі від 17000 до 85000 гривень з конфіскацією товару та грошових коштів.

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Тепер ДПС отримуватиме інформацію із Системи обліку даних РРО про:

громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

Такі нововведення ДПС мають на меті профілактику та упередження порушень у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій. Також в органі зазначили, що не мають на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій.

"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", - йдеться в заяві.

Державна податкова служба виступила до громадян та підприємців, які продають товари через Мережу з трьома закликами:

офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;

здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;

дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

За що штрафують в Україні - останні деталі

Нещодавно Главред розповідав, що загрожує водіям та пасажирам у 2025 році за непристебнутий ремінь в авто. Штраф накладається на водія та кожного непристебнутого пасажира окремо, що може значно збільшити загальну суму штрафу залежно від кількості порушників у транспортному засобі.

Водночас поліцейським заборонили штрафувати водіїв за перевищення швидкості, якщо на вулиці негода. Річ у тім, що погодні умови можуть вплинути на точність вимірювань.

Своєю чергою адвокат Вадим Володарський відповів, чи штрафуватимуть за подяку "аварійкою". За його словами, у новинах, які публікують ЗМІ, часто посилаються на частину 2 статті 122 КпАП України.

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