Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Штраф від 17000 до 85000 грн: в податковій пояснили, за що каратимуть сильніше

Даяна Швець
2 квітня 2025, 13:24
257
У заходів податкового контролю з'явився новий інструмент.
покупки, шопинг, деньги
ДПС закликає онлайн-продавців офіційно реєструватися / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • ДПС почала активно відстежувати онлайн-продажі та грошові перекази.
  • Виявлено десятки тисяч порушників - іноді кількість переказів на одну особу сягала сотень.
  • Українців закликають до легалізації та дотримання закону.

З 1 березня 2025 року Державна податкова служба України на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього, пояснюється у публікації ДПСУ.

Варто вказати, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, якщо фізична або юридична особа веде підприємницьку діяльність без належної реєстрації, їй може загрожувати штраф у розмірі від 17000 до 85000 гривень з конфіскацією товару та грошових коштів.

відео дня

Тепер ДПС отримуватиме інформацію із Системи обліку даних РРО про:

  • громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
  • фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

Такі нововведення ДПС мають на меті профілактику та упередження порушень у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій. Також в органі зазначили, що не мають на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій.

"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", - йдеться в заяві.

Державна податкова служба виступила до громадян та підприємців, які продають товари через Мережу з трьома закликами:

  • офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;
  • здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;
  • дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

За що штрафують в Україні - останні деталі

Нещодавно Главред розповідав, що загрожує водіям та пасажирам у 2025 році за непристебнутий ремінь в авто. Штраф накладається на водія та кожного непристебнутого пасажира окремо, що може значно збільшити загальну суму штрафу залежно від кількості порушників у транспортному засобі.

Водночас поліцейським заборонили штрафувати водіїв за перевищення швидкості, якщо на вулиці негода. Річ у тім, що погодні умови можуть вплинути на точність вимірювань.

Своєю чергою адвокат Вадим Володарський відповів, чи штрафуватимуть за подяку "аварійкою". За його словами, у новинах, які публікують ЗМІ, часто посилаються на частину 2 статті 122 КпАП України.

Більше новин про штрафи та стягнення:

Что таке Державна податкова служба України?

Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

Служба реалізує:

  • державну податкову політику;
  • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

податкова штраф податки налогообложение податківці налогоплательщики Податковий кодекс податкова служба новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ намагається прорватися на важливому напрямку: у ЗСУ попередили про небезпеку

РФ намагається прорватися на важливому напрямку: у ЗСУ попередили про небезпеку

15:05Фронт
Весна повертається: синоптик сказала, які регіони накриє майже 20-градусна спека

Весна повертається: синоптик сказала, які регіони накриє майже 20-градусна спека

14:14Синоптик
Штраф від 17000 до 85000 грн: в податковій пояснили, за що каратимуть сильніше

Штраф від 17000 до 85000 грн: в податковій пояснили, за що каратимуть сильніше

13:24Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня

Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня

Усе може закінчитися бідою: що не можна робити 2 квітня, прикмети

Усе може закінчитися бідою: що не можна робити 2 квітня, прикмети

Качани не зав'яжуться: що не можна садити поруч із капустою

Качани не зав'яжуться: що не можна садити поруч із капустою

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

Гороскоп на завтра 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

Останні новини

15:09

Дрони та штучний інтелект: у НАТО знайшли рішення проти КАБів

15:05

РФ намагається прорватися на важливому напрямку: у ЗСУ попередили про небезпеку

15:00

Чому 3 квітня не можна планувати важливі справи: яке свято, прикмети

14:37

За часів Павелка зникли 1,7 мільярда гривень: ЗМІ опублікували деталі аудиту УАФ

14:35

Де 3 відмінності між хлопчиками на коні: треба знайти відповідь за 17 секунд

Трамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - ІноземцевТрамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - Іноземцев
14:26

Маркети України накручують ціни: скільки тепер коштуватиме важлива молочка

14:14

Весна повертається: синоптик сказала, які регіони накриє майже 20-градусна спека

14:10

ChatGPT назвав точні дати: коли найкраще садити картоплю в Україні

14:07

Кращий за магазинний: найсмачніший святковий рулет на ВеликденьВідео

Реклама
13:24

Штраф від 17000 до 85000 грн: в податковій пояснили, за що каратимуть сильніше

13:15

На третій рік війни Порошенко збагатився на рекордні 4,6 млрд грн - декларація

13:03

Рецепт взірвав Інтернет: неймовірні картопляні човники з начинкою

12:52

"Я безвідповідальна людина": у Суханова виявили невиліковну хворобу

12:38

Зрадниця Ані Лорак "позатискалася" з російським співаком-путіністом

12:32

На банкнотах гривні можуть з'явитися інші портрети: в НБУ заінтригували заявою

12:27

Як не угробити авто: механік назвав головний "сигнал" великої проблеми

12:12

Помер зірка фільму "Бетмен" і "Найкращий стрілець"Відео

11:59

Нікіта Пресняков прийняв рішення і розриває останні зв'язки з РФ - деталі

11:46

В Україні збільшили бронь від мобілізації для працівників однієї сфери

11:37

РФ відновила атаки: Зеленський різко відреагував на ворожі удари по Україні

Реклама
11:35

Чи штурмуватиме валюта вершини в квітні: банкір здивував, по якій ціні буде 100$

11:28

Буде дрібною і гіркою: що не можна садити поруч із морквою

11:26

Полює за футболістом: Сєдокова пригледіла нову жертву і вже робить успіхи

11:08

В Україні можуть зрости ціни на газ: у чому причина

10:59

Китайський гороскоп на завтра 3 квітня: Бикам - драма, Тиграм - ревнощі

10:47

"НАТО буде в ступорі": несподіваний сценарій нової війни РФ у ЄвропіВідео

10:34

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

10:10

Подруга Тетяни Овсієнко викрила співачку - що сталося

10:03

РФ готує масштабний наступ: у ЗСУ назвали місяць, коли чекати удару на фронті

09:40

5 зодіаків, які є найкращими супутниками життя

09:40

"Ризики серйозні": експерт попередив про небезпечний сценарій завершення війни

09:34

"Завжди на відстані": внучка Ротару зробила заяву і вразила своїм виглядом

09:15

Зірка "Не родись красивою" показала вагітний живіт

09:14

Вперше за три роки повномасштабної війни: представник Путіна поїде до Вашингтона

09:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 квітня (оновлюється)

09:00

НАТО більше не існує, але вже формується "нове НАТО", де лідерство за Україною – ЗагороднійВідео

08:46

РФ обрала ціль для великого наступу, два міста під загрозою – ISW

08:23

Потужний удар по Кремлю: США готують жорсткі санкції проти РФ

08:21

"Спасибі долі": путіністка Кудрявцева зізналася в почуттях до Лазарєва

08:10

Дивний новий світ і УкраїнаПогляд

Реклама
08:10

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:40

"Більше, ніж надія": Зеленський не відкинув імовірність поставок Taurus Україні

07:10

Де 88 серед 89: треба мати гострий зір, як у орла, щоб знайти заховане число

06:38

РФ масовано вдарила по Харкову дронами: серед поранених діти, є "прильоти"ФотоВідео

06:10

Чому американські медіа більше не можна розглядати як джерело данихПогляд

05:50

Оптична ілюзія: знайдіть сову, що сховалася в лісі, за 5 секунд

05:48

Гороскоп на завтра 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

05:03

Люті зими вже не загрожують: чому в Україні змінився клімат

04:35

Що таке окраєць і скиба: вчителька пояснила правильне значення, яке знає не коженВідео

03:30

Садівників закликають розставити апельсинові кірки в саду: чим вони корисні

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти