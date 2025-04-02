Штраф від 17000 до 85000 грн: в податковій пояснили, за що каратимуть сильніше

Про що мова:
- ДПС почала активно відстежувати онлайн-продажі та грошові перекази.
- Виявлено десятки тисяч порушників - іноді кількість переказів на одну особу сягала сотень.
- Українців закликають до легалізації та дотримання закону.
З 1 березня 2025 року Державна податкова служба України на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього, пояснюється у публікації ДПСУ.
Варто вказати, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, якщо фізична або юридична особа веде підприємницьку діяльність без належної реєстрації, їй може загрожувати штраф у розмірі від 17000 до 85000 гривень з конфіскацією товару та грошових коштів.
Тепер ДПС отримуватиме інформацію із Системи обліку даних РРО про:
- громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
- фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.
Такі нововведення ДПС мають на меті профілактику та упередження порушень у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій. Також в органі зазначили, що не мають на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій.
"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", - йдеться в заяві.
Державна податкова служба виступила до громадян та підприємців, які продають товари через Мережу з трьома закликами:
- офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;
- здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;
- дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.
За що штрафують в Україні - останні деталі
Нещодавно Главред розповідав, що загрожує водіям та пасажирам у 2025 році за непристебнутий ремінь в авто. Штраф накладається на водія та кожного непристебнутого пасажира окремо, що може значно збільшити загальну суму штрафу залежно від кількості порушників у транспортному засобі.
Водночас поліцейським заборонили штрафувати водіїв за перевищення швидкості, якщо на вулиці негода. Річ у тім, що погодні умови можуть вплинути на точність вимірювань.
Своєю чергою адвокат Вадим Володарський відповів, чи штрафуватимуть за подяку "аварійкою". За його словами, у новинах, які публікують ЗМІ, часто посилаються на частину 2 статті 122 КпАП України.
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Что таке Державна податкова служба України?
Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".
Служба реалізує:
- державну податкову політику;
- державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
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