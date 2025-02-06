Борт згорів вщент: у російському Підмосков'ї розбився літак

Після падіння повітряне судно повністю вигоріло.

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Під Москвою розбився навчальний літак / Колаж: Главред, фото: МНС Росії

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В Підмосков'ї розбився легкомоторний літак Tecnam P-2002JF Sierra

Він виконував навчально-тренувальний політ

На борту були пілот-інструктор та курсант - обидва загинули

У російському Підмосков'ї 6 лютого розбився легкомоторний літак Tecnam P-2002JF Sierra. Двоє росіян, які перебували на борту, померли. Про це повідомили в МНС Росії та російські телеграм-канали.

Відомо, що літак Р-2002 Sierra виконував навчально-тренувальний політ. На його борту знаходилися курсант і пілот-інструктор.

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О 13:10 за місцевим часом борт припинив виходити на зв'язок. Очевидці бачили, як літак падав неподалік аеродрому М'ячково.

Катастрофу підтвердив пілот іншого літака, якого направили для перевірки ситуації. Він повідомив, що побачив палаючий літак на землі. За попередньою інформацією, літак впав у поле, а згодом згорів повністю.

За даними російських Telegram-каналів, у авіакатастрофі загинув пілот-інструктор Віталій Кіяшко і курсант Іванцов В. Кіяшко був майором запасу та льотчиком першого класу.

Аеродром Мячково знаходиться за 16 км на південний схід від Москви. Він використовується для польотів малих повітряних суден і посадки гелікоптерів.

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Що відомо про літак Tecnam P2002 Sierrа? Tecnam P2002 Sierra — це двомісний легкий літак з низьким крилом, розроблений і виготовлений італійським виробником літаків Tecnam. Літак, представлений на початку 2000-х років, пише Вікіпедія.

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