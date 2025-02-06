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Борт згорів вщент: у російському Підмосков'ї розбився літак

Руслана Заклінська
6 лютого 2025, 17:33
587
Після падіння повітряне судно повністю вигоріло.
Борт згорів вщент: у російському Підмосков'ї розбився літак
Під Москвою розбився навчальний літак / Колаж: Главред, фото: МНС Росії

Коротко:

  • В Підмосков'ї розбився легкомоторний літак Tecnam P-2002JF Sierra
  • Він виконував навчально-тренувальний політ
  • На борту були пілот-інструктор та курсант - обидва загинули

У російському Підмосков'ї 6 лютого розбився легкомоторний літак Tecnam P-2002JF Sierra. Двоє росіян, які перебували на борту, померли. Про це повідомили в МНС Росії та російські телеграм-канали.

Відомо, що літак Р-2002 Sierra виконував навчально-тренувальний політ. На його борту знаходилися курсант і пілот-інструктор.

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О 13:10 за місцевим часом борт припинив виходити на зв'язок. Очевидці бачили, як літак падав неподалік аеродрому М'ячково.

Катастрофу підтвердив пілот іншого літака, якого направили для перевірки ситуації. Він повідомив, що побачив палаючий літак на землі. За попередньою інформацією, літак впав у поле, а згодом згорів повністю.

За даними російських Telegram-каналів, у авіакатастрофі загинув пілот-інструктор Віталій Кіяшко і курсант Іванцов В. Кіяшко був майором запасу та льотчиком першого класу.

Аеродром Мячково знаходиться за 16 км на південний схід від Москви. Він використовується для польотів малих повітряних суден і посадки гелікоптерів.

Ліквідація російської авіації - новини за темою

Нагадаємо, у 2024 році українська ППО знищила понад 1300 ракет, 11200 ударних БПЛА і 3200 розвідувальних БПЛА. Збито 40 російських літаків і шість вертольотів.

Також 12 грудня 2024 року на аеродромі Остаф'єво в Московській області був знешкоджений російський військово-транспортний літак Ан-72 Військово-морського флоту РФ. Орієнтовна вартість літака — близько 4,5 мільйона доларів.

Як повідомляв Главред, у ніч з 12 на 13 жовтня на російському аеродромі "Оренбург-2" знищили військово-транспортний літак Ту-134. Пожежа, що спалахнула на аеродромі, повністю знищила літак, який належав до 117-го військово-транспортного авіаполку РФ.

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Що відомо про літак Tecnam P2002 Sierrа?

Tecnam P2002 Sierra — це двомісний легкий літак з низьким крилом, розроблений і виготовлений італійським виробником літаків Tecnam. Літак, представлений на початку 2000-х років, пише Вікіпедія.

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