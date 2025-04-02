Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед поранених - дитина

РФ атакувала дроном багатоповерхівку в Харкові, внаслідок удару відомо про постраждалих, крім того, пошкоджено кілька автомобілів, зазначив Терехов.

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РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові, кількість поранених зростає / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот map.ukrainealarm

Коротко:

Росія атакувала Харків ударним дроном

Внаслідок удару пошкоджена багатоповерхівка, є поранені

Російські окупаційні війська завдали дронового удару по Харкову. Відомо про влучання ударного БпЛА в Київському районі міста. Ціллю росіян стала багатоповерхівка, є постраждалі. Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

"Ворожий безпілотник "Молнія" вдарив по Київському району міста. Наслідки уточнюються. Є попередня інформація про влучання у багатоповерхівку", - написав Терехов.

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Мер Харкова повідомив, що ворожий безпілотник влучив у 8-й поверх багатоповерхового будинку в Київському районі міста. Внаслідок удару в будівлі вибило вікна, але загоряння не сталося.

За попередніми даними, у квартирі, куди влучив БПЛА, перебували двоє постраждалих.

Крім того, у дворі будинку пошкоджено кілька автомобілів.

У потерпілих діагностували осколкові поранення.

"Удар прийшовся по 8-му поверху 16-ти поверхівки. У дворі понівечені шість авто. На місці вже працюють усі комунальні служби та волонтери. Один з постраждалих - дитина 10-ти років", - додав він згодом.

Терехов повідомив, що станом на 16:48 кількість постраждалих зросла до чотирьох.

За його словами, двох поранених госпіталізували, а ще двом надали медичну допомогу на місці.

Загалом, внаслідок удару ворожого безпілотника по Київському району міста пошкоджено три багатоквартирні будинки, вибито 69 віконних і 53 балконних шибки. Комунальні служби оперативно ліквідують наслідки атаки, їм допомагають волонтери. Терехов повідомив, що кількість поранених зросла до п’яти.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

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Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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