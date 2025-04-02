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Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед поранених - дитина

Юрій Берендій
2 квітня 2025, 17:11оновлено 2 квітня, 18:37
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РФ атакувала дроном багатоповерхівку в Харкові, внаслідок удару відомо про постраждалих, крім того, пошкоджено кілька автомобілів, зазначив Терехов.
Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед поранених - дитина
РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові, кількість поранених зростає / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот map.ukrainealarm

Коротко:

  • Росія атакувала Харків ударним дроном
  • Внаслідок удару пошкоджена багатоповерхівка, є поранені

Російські окупаційні війська завдали дронового удару по Харкову. Відомо про влучання ударного БпЛА в Київському районі міста. Ціллю росіян стала багатоповерхівка, є постраждалі. Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

"Ворожий безпілотник "Молнія" вдарив по Київському району міста. Наслідки уточнюються. Є попередня інформація про влучання у багатоповерхівку", - написав Терехов.

відео дня

Мер Харкова повідомив, що ворожий безпілотник влучив у 8-й поверх багатоповерхового будинку в Київському районі міста. Внаслідок удару в будівлі вибило вікна, але загоряння не сталося.

За попередніми даними, у квартирі, куди влучив БПЛА, перебували двоє постраждалих.

Крім того, у дворі будинку пошкоджено кілька автомобілів.

У потерпілих діагностували осколкові поранення.

"Удар прийшовся по 8-му поверху 16-ти поверхівки. У дворі понівечені шість авто. На місці вже працюють усі комунальні служби та волонтери. Один з постраждалих - дитина 10-ти років", - додав він згодом.

Терехов повідомив, що станом на 16:48 кількість постраждалих зросла до чотирьох.

За його словами, двох поранених госпіталізували, а ще двом надали медичну допомогу на місці.

Загалом, внаслідок удару ворожого безпілотника по Київському району міста пошкоджено три багатоквартирні будинки, вибито 69 віконних і 53 балконних шибки. Комунальні служби оперативно ліквідують наслідки атаки, їм допомагають волонтери. Терехов повідомив, що кількість поранених зросла до п’яти.

Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед поранених - дитина
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може готувати масштабні удари по Україні, намагаючись продемонструвати Трампу свою жорсткість. Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Окупаційні війська продовжують атакувати українські міста, завдаючи ударів по цивільних об'єктах та підприємствах. Сьогодні, 2 квітня, росіяни атакували підприємство у Кривому Розі, що призвело до загибелі людей. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Харкові внаслідок масованої атаки дронів-камікадзе постраждали вісім людей. У місті зафіксовано пожежі та руйнування, повідомила пресслужба обласної прокуратури. Серед поранених — 9-місячне немовля, 7-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

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Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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