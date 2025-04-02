Плата за комуналку знизилася на очах: які українці отримають більше субсидій

До 15 квітня діє розрахунок для опалювального періоду, а з 30 квітня почнеться коригування на неопалювальний сезон.

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Що змінилося з субсидіями для українців у 2025 році / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Н авесні платежі за комунальні послуги знижуються через завершення опалювального сезону та оновлення субсидій.

Якщо дохід сім’ї змінився більш ніж на 50%, сума субсидії перераховується автоматично.

Навесні комунальні платежі для українців стають менш обтяжливими не лише через завершення опалювального сезону, а й завдяки оновленим субсидіям, однак ці зміни стосуються не всіх. У березні Пенсійний фонд провів перерахунок частини субсидій.

Якщо дохід родини зріс або зменшився більш ніж на 50%, сума допомоги також змінюється – результати перерахунку можна побачити у квітневих виплатах. У разі зниження доходів розмір субсидії збільшиться.

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Такий перегляд проводиться двічі на рік. Якщо рівень доходу змінюється більше ніж на 50%, Пенсійний фонд автоматично коригує розмір виплат.

У 2025 році березневий перерахунок ґрунтувався на порівнянні доходів за третій і четвертий квартали 2024 року з показниками першого і другого кварталів того ж року, які раніше враховувалися при розрахунку субсидії на зимовий період.

До 15 квітня субсидії розраховуються з урахуванням опалювального сезону. Після 30 квітня їх сума буде переглянута для неопалювального періоду.

Комунальні послуги в Україні - що відомо

Як писав Главред, депутат Олексій Кучеренко попередив, що в Україні можуть зрости ціни на газ. За його словами, наша країна має рекордно низькі запаси власного природного газу.

Сврєю чергою голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко анонсував, що вже влітку 2025 року тарифи на газ в Україні можуть збільшитися. Таким чином за кубометр нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, чи очікувати підвищення тарифів на світло. Він стверджує, що ситуація з тарифами на електроенергію для населення залишається складною.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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