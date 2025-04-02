'Пілот не вижив': в Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

В Міноборони РФ підтвердили падіння стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 та заявили, що причиною аварії нібито стала технічна несправність борту.

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В Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Коротко:

В Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Один із пілотів загинув

У Росії зазнав аварії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, і наразі тривають пошуки екіпажу, що перебував на борту. Про це повідомляє російський телеграм-канал Fighterbomber, який регулярно повідомляє новини про російську авіацію та який вважається афільованим до ВКС Росії.

"Зазнав аварії Ту-22М3. Усольський район. Екіпаж шукають", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Згодом, російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони країни-агресора РФ підтвердили аварію стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області під час виконання планового польоту.

Дивіться відео ймовірного падіння російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3:

Фото: скріншот

"Екіпаж із чотирьох осіб катапультувався, один льотчик загинув. Причиною аварії стала технічна несправність. Літак упав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає", - зазначили в Міноборони РФ.

Варто зазначити, що Росія активно застосовує Ту-22М3 у війні проти України, зокрема для масованих ракетних ударів. Ці літаки несуть надзвукові ракети Х-22, які мають велику швидкість, але низьку точність, що часто призводить до жертв серед мирного населення.

З початку повномасштабного вторгнення Ту-22М3 використовувалися для атак на міста України. Зокрема, для ударів по критичній інфраструктурі України та енергооб'єктах.

Крім того, ракети, випущені із літаків даного типу атакували об'єкти цивільної інфраструктури, що призводило до масових руйнувань

До повномасштабного вторгнення Росії офіційних випадків збиття Ту-22М3 не фіксувалося. Однак 19 квітня 2024 року Збройні Сили України вперше збили Ту-22М3 над територією Росії. Українські сили використали зенітно-ракетний комплекс для ураження літака, після чого він впав у Ставропольському краї.

Що відомо про літаки серії Ту, які завдають ударів по Україні / Інфографіка Главреда

Збиття російського Ту-22М3 - останні деталі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вже екс-командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявляв, що 19 квітня 2024 року зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у співпраці з Головним управлінням розвідки МО України вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 був збитий українською ракетою С-200. Крім того, повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків. Такі дані наводило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку.

Українські військові застосовують різні системи для ударів по стратегічно важливих російських військових літаках. Про це керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, коментуючи знищення бомбардувальника Ту-22М3.

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