Росіяни проникли у бойові порядки ЗСУ: військові розкрили загрози під Лиманом

Головне із матеріалу:
- Росіяни атакували позиції ЗСУ на декількох напрямках
- Яка ситуація на Лиманському напрямку
У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Сили оборони України виявляють та знищують російських штурмовиків, які проникли у бойові порядки ЗСУ на Лиманському напрямку фронту.
У пресслужбі також зазначили, що на Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі.
"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - звітували у підрозділі.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ вгатили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.
Журналіст Віталій Портников вважає, що Путін націлився на нові області України. За його словами, тактичні задачі першого порядку для російських збройних сил - вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
У ГУР розкрили, як командир РФ збрехав генералам про "успіхи" під Лиманом. Командир 67-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії набрехав генералам про успіхи окупантів під Лиманом Донецької області.
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