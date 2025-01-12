Росіяни проникли у бойові порядки ЗСУ: військові розкрили загрози під Лиманом

На Лиманському напрямку штурмові групи окупантів атакували позиції ЗСУ.

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Що відбувається на Лиманському напрямку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Головне із матеріалу:

Росіяни атакували позиції ЗСУ на декількох напрямках

Яка ситуація на Лиманському напрямку

У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Сили оборони України виявляють та знищують російських штурмовиків, які проникли у бойові порядки ЗСУ на Лиманському напрямку фронту.

У пресслужбі також зазначили, що на Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі.

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"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - звітували у підрозділі.

Що відомо про Лиман / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ вгатили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Журналіст Віталій Портников вважає, що Путін націлився на нові області України. За його словами, тактичні задачі першого порядку для російських збройних сил - вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

У ГУР розкрили, як командир РФ збрехав генералам про "успіхи" під Лиманом. Командир 67-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії набрехав генералам про успіхи окупантів під Лиманом Донецької області.

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