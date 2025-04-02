Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп не зможе: у Білому домі зробили заяву про припинення вогню до Великодня

Марія Николишин
2 квітня 2025, 19:39оновлено 2 квітня, 21:43
379
Американські чиновники дедалі більше розчаровуються в Москві.
Трамп не зможе: у Білому домі зробили заяву про припинення вогню до Великодня
Припинення вогню між Україною та РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

  • Домовитись про припинення вогню до Великодня не вийде
  • В США розчаровуються тактикою затягування часу з боку РФ
  • Адміністрація Трампа готова чинити тиск на Москву та Київ

Представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня). Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що адміністрація Трампа "дедалі більше розчаровується" тактикою затягування часу з боку Кремля і готується чинити тиск на Москву та Київ, щоб змусити їх домовитися про врегулювання.

відео дня

У виданні додають, що американські чиновники вже кілька тижнів у приватних розмовах скаржаться на те, як "Київ веде переговори", а також на "опір" угоді з Вашингтоном щодо видобутку корисних копалин і просуванню мирних переговорів.

"Проте останніми днями чиновники дедалі більше розчаровуються в Москві", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники видання заявили, що під час телефонних розмов і зустрічей на вихідних представники Білого дому та Держдепартаменту обговорювали, як змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на довгострокову угоду.

Також вони визнали, що Путін активно цьому протидіє, і розглянули можливі економічні та дипломатичні заходи тиску.

Припинення вогню між Україною та РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія відхилила запропоновані Сполученими Штатами умови припинення вогню, заявивши, що вони не враховують "корінні причини" конфлікту.

Експерти Інституту вивчення війни також повідомляли, що Росія навряд чи погодиться на повне припинення вогню без будь-яких умов протягом трьох тижнів, враховуючи те, що Росія вимагала від Заходу певного послаблення санкцій як попередньої умови для тимчасового припинення вогню в Чорному морі.

Раніше, президент США Дональд Трамп заявляв, що він довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Читайте також:

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні режим припинення вогню війна Росії та України Білий дім
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню

Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню

22:08Війна
Удари по Україні та падіння Ту-22М3 в РФ: головні новини України (дайджест)

Удари по Україні та падіння Ту-22М3 в РФ: головні новини України (дайджест)

22:00Війна
США ввели нові санкції проти Росії – опубліковано список

США ввели нові санкції проти Росії – опубліковано список

21:18Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

Гороскоп на завтра 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 квітня (оновлюється)

Де 88 серед 89: треба мати гострий зір, як у орла, щоб знайти заховане число

Де 88 серед 89: треба мати гострий зір, як у орла, щоб знайти заховане число

Останні новини

22:08

Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогню

22:00

Удари по Україні та падіння Ту-22М3 в РФ: головні новини України (дайджест)

21:30

Російський співак витер соплі об прихильниць на концерті: епічне відеоВідео

21:24

Потап публічно представив молоденьку фаворитку, на яку проміняв Каменських

21:22

Експерти закликали залишати картопляне пюре надворі у квітні: яка причина

Трамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - ІноземцевТрамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - Іноземцев
21:18

США ввели нові санкції проти Росії – опубліковано список

21:00

Не просто логотип: що насправді означає Fiat 500

20:58

Ризикуєте втратити красу і здоров'я: чим не можна вмиватися 3 квітня, прикмети

20:30

У Зеленського розповіли про етапи підготовки до виборів президента

Реклама
20:15

Балетний обман: трупа Ballet of Ukraine не має жодного стосунку до України

20:13

Радість шкодить собаці: ветеринар пояснив, то таке синдром щасливого хвостаВідео

20:07

Умеров анонсує завершення першого етапу реформи ВЛК: подробиці

19:57

"Пілот не вижив": в Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3Відео

19:44

Відомий актор підставив Ігоря Кондратюка та втік за кордон - деталі

19:39

Трамп не зможе: у Білому домі зробили заяву про припинення вогню до Великодня

19:35

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

19:24

Побита в Дубаї модель прийшла до тями: як даватиме свідчення

19:10

Як Путін сміється з ТрампаПогляд

19:03

"Серед загиблих усі цивільні": Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому РогуФото

18:55

Приносять чужих дітей, а своїх викидають: орнітолог пояснив повір'я про лелек

Реклама
18:49

Знищення Кримського мосту: відомо, коли Україна може завдати вирішального удару

18:43

Усе буде буквально сяяти: як повернути блиск нержавіючій сталі та прибрати плями

18:16

Справа Коломойського проти Вербицького: суд став на сторону бізнесмена

17:54

Коломойський в Ізраїлі виграв суд в ПриватБанку на 600 мільйонів доларів

17:49

Сховають недоліки і підкреслять переваги - ідеальні сукні для жінок plus-size

17:37

На місці удару пожежа, є загиблі: Росія атакувала Кривий Ріг балістикою

17:34

"Янісу буде не так соромно": Сєдокова відповіла на цькування після смерті чоловіка

17:27

Польща екстрадувала російського пропагандиста Молчанова: подробиці

17:20

Оплатити продукти тепер можна частинами: відомий супермаркет запустив розстрочку

17:11

Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед поранених - дитина

16:50

Росія відмовилась від мирних ініціатив США: як реагує Трамп та чого чекати Україні

16:43

Майже по 100 грн за куб: в одному з міст України підскочили тарифи на воду

16:35

Ігнорувати не можна: 5 видів болю, при яких слід негайно звернутися до лікаря

16:19

Українці можуть отримати назад до 1 млн грн: кому повернуть гроші за комуналку

15:42

Маколей Калкін зізнався, чому вже 30 років не спілкується з батьком

15:40

Плата за комуналку знизилася на очах: які українці отримають більше субсидій

15:27

Росія може готувати потужний удар по Україні: названо головну ціль обстрілу

15:26

Перейшов межу: нахабний син російського фігуриста публічно образив батька

15:09

Дрони та штучний інтелект: у НАТО знайшли рішення проти КАБів

15:05

РФ намагається прорватися на важливому напрямку: у ЗСУ попередили про небезпеку

Реклама
15:00

Чому 3 квітня не можна планувати важливі справи: яке свято, прикмети

14:37

За часів Павелка зникли 1,7 мільярда гривень: ЗМІ опублікували деталі аудиту УАФ

14:35

Де 3 відмінності між хлопчиками на коні: треба знайти відповідь за 17 секунд

14:26

Маркети України накручують ціни: скільки тепер коштуватиме важлива молочка

14:14

Весна повертається: синоптик сказала, які регіони накриє майже 20-градусна спека

14:10

ChatGPT назвав точні дати: коли найкраще садити картоплю в Україні

14:07

Кращий за магазинний: найсмачніший святковий рулет на ВеликденьВідео

13:24

Штраф від 17000 до 85000 грн: в податковій пояснили, за що каратимуть сильніше

13:15

На третій рік війни Порошенко збагатився на рекордні 4,6 млрд грн - декларація

13:03

Рецепт взірвав Інтернет: неймовірні картопляні човники з начинкою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти