Трамп не зможе: у Білому домі зробили заяву про припинення вогню до Великодня

Американські чиновники дедалі більше розчаровуються в Москві.

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Припинення вогню між Україною та РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

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Домовитись про припинення вогню до Великодня не вийде

В США розчаровуються тактикою затягування часу з боку РФ

Адміністрація Трампа готова чинити тиск на Москву та Київ

Представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня). Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що адміністрація Трампа "дедалі більше розчаровується" тактикою затягування часу з боку Кремля і готується чинити тиск на Москву та Київ, щоб змусити їх домовитися про врегулювання.

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У виданні додають, що американські чиновники вже кілька тижнів у приватних розмовах скаржаться на те, як "Київ веде переговори", а також на "опір" угоді з Вашингтоном щодо видобутку корисних копалин і просуванню мирних переговорів.

"Проте останніми днями чиновники дедалі більше розчаровуються в Москві", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники видання заявили, що під час телефонних розмов і зустрічей на вихідних представники Білого дому та Держдепартаменту обговорювали, як змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитися на довгострокову угоду.

Також вони визнали, що Путін активно цьому протидіє, і розглянули можливі економічні та дипломатичні заходи тиску.

Припинення вогню між Україною та РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія відхилила запропоновані Сполученими Штатами умови припинення вогню, заявивши, що вони не враховують "корінні причини" конфлікту.

Експерти Інституту вивчення війни також повідомляли, що Росія навряд чи погодиться на повне припинення вогню без будь-яких умов протягом трьох тижнів, враховуючи те, що Росія вимагала від Заходу певного послаблення санкцій як попередньої умови для тимчасового припинення вогню в Чорному морі.

Раніше, президент США Дональд Трамп заявляв, що він довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

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