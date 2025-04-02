Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

Очікується подальше зростання цін на тютюнову продукцію.

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Ціни на тютюнові вироби підвищуються / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

Акциз на сигарети у 2025 році підвищиться на 35,4%.

З 1 квітня виробники етилового спирту та біоетанолу враховуватимуть гарантоване податкове зобов’язання при розрахунку акцизу.

Наприкінці березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає підвищення акцизних ставок на тютюнову продукцію. Відповідно до цього рішення, з 1 квітня мінімальне акцизне податкове зобов’язання обчислюватиметься з коефіцієнтом 1,1. Цю зміну підтвердила Державна податкова служба.

Новий коефіцієнт поширюється на всіх виробників і постачальників тютюнових виробів із такими кодами УКТ ЗЕД:

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2402 20 90 10 – сигарети без фільтра;

2402 20 90 90 90 20 – сигарети з фільтром.

Таким чином, ціни на тютюнову продукцію в Україні продовжать зростати.

Очікується, що цього року акциз на сигарети підвищиться на 35,4%. У межах євроінтеграції Київ планував збільшити акциз до 90 євро за 1000 сигарет вже у 2025 році. Проте ці плани відтермінували, і тепер цей рівень мають досягти до 2028 року.

Крім того, з 1 квітня 2025 року виробники етилового спирту та біоетанолу зобов’язані враховувати гарантоване податкове зобов’язання при розрахунку акцизу.

Перший звітний період для розрахунку цього зобов’язання – перший квартал 2025 року. Декларацію з акцизного податку необхідно подати до червня. Водночас вимоги щодо гарантованого податкового зобов’язання не стосуються компаній, які займаються виключно виробництвом біоетанолу та мають відповідну ліцензію.

Ціни на сигарети в Україні - що відомо

Раніше Главред писав, що український парламент прийняв закон, який змінює правила оподаткування тютюнових виробів.

Президент України підписав цей закон, що означає, що акцизи на сигарети зростуть. За прогнозами, це призведе до того, що ціна на пачку сигарет збільшиться приблизно на 40 гривень.

Також, згідно з новим законом, розмір акцизу буде прив'язаний до курсу євро, а не до гривні, як це було раніше.

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