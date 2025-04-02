США ввели нові санкції проти Росії – опубліковано список

До санкційного списку потрапили особи, які пов'язані з крадіжкою зерна з окупованих територій України.

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Нові санкції проти Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

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США ввели нові санкції проти РФ

До списку потрапили фізичні та юридичні особи, а також суховантаж

США ввели нові санкції проти країни-агресора Росії. До списку потрапили чотири фізичні та три юридичні особи, а також один російський суховантаж. Про це повідомляє Мінфін США.

Зокрема, у США причиною введення цих санкцій назвали протидію тероризму. До санкційного списку потрапили особи, які пов'язані з крадіжкою зерна з окупованих територій України та його постачанням до Ємену.

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Під санкції США потрапили:

Юрій Бєляков;

В'ячеслав Віданов;

Сохраб Гайрат;

Ушанг Гайрат;

ТОВ "Едісон";

ТОВ "Колібрі Груп";

ТОВ "Скай Фрейм";

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

AM Theseus (балкер під прапором РФ).

США запровадили санкції проти осіб, які пов'язані з іранським фінансистом, а також очільником мережі підставних компаній і суден Саїдом аль-Джамалем.

Крім того, під обмеження потрапили уродженці Афганістану Ушанг і Сохраб Гайрат, які мають громадянство РФ. Саме вони є засновниками ТОВ "Скай Фрейм" і ТОВ "Колібрі Груп".

У Мінфіні США також нагадали і про Карину Ротенберг, дружину російського мільярдера Бориса Ротенберга, яка потрапила до санкційного списку в березні 2022 року.

Санкції проти РФ - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, адміністрація США готується до більш жорсткого тиску на Росію через її затягування переговорів щодо припинення вогню, а Дональд Трамп висловлює розчарування поведінкою Володимира Путіна.

Речник Європейської комісії в коментарі Reuters говорив, що виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС проти країни-агресорки.

Крім того, посли Європейського Союзу 19 лютого погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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