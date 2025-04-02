США ввели нові санкції проти Росії – опубліковано список

Коротко:
- США ввели нові санкції проти РФ
- До списку потрапили фізичні та юридичні особи, а також суховантаж
США ввели нові санкції проти країни-агресора Росії. До списку потрапили чотири фізичні та три юридичні особи, а також один російський суховантаж. Про це повідомляє Мінфін США.
Зокрема, у США причиною введення цих санкцій назвали протидію тероризму. До санкційного списку потрапили особи, які пов'язані з крадіжкою зерна з окупованих територій України та його постачанням до Ємену.
Під санкції США потрапили:
- Юрій Бєляков;
- В'ячеслав Віданов;
- Сохраб Гайрат;
- Ушанг Гайрат;
- ТОВ "Едісон";
- ТОВ "Колібрі Груп";
- ТОВ "Скай Фрейм";
- AM Asia M6 Ltd (Гонконг);
- AM Theseus (балкер під прапором РФ).
США запровадили санкції проти осіб, які пов'язані з іранським фінансистом, а також очільником мережі підставних компаній і суден Саїдом аль-Джамалем.
Крім того, під обмеження потрапили уродженці Афганістану Ушанг і Сохраб Гайрат, які мають громадянство РФ. Саме вони є засновниками ТОВ "Скай Фрейм" і ТОВ "Колібрі Груп".
У Мінфіні США також нагадали і про Карину Ротенберг, дружину російського мільярдера Бориса Ротенберга, яка потрапила до санкційного списку в березні 2022 року.
Санкції проти РФ - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, адміністрація США готується до більш жорсткого тиску на Росію через її затягування переговорів щодо припинення вогню, а Дональд Трамп висловлює розчарування поведінкою Володимира Путіна.
Речник Європейської комісії в коментарі Reuters говорив, що виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС проти країни-агресорки.
Крім того, посли Європейського Союзу 19 лютого погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України.
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Що таке санкції?
Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.
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