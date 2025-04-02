На місці удару пожежа, є загиблі: Росія атакувала Кривий Ріг балістикою

Внаслідок удару балістикою по одному із підприємств Кривого Рогу відомо про загиблих та поранених, на місці атаки масштабна пожежа, зазначили в ОВА.

https://glavred.net/war/na-meste-udara-pozhar-est-pogibshie-rossiya-atakovala-krivoy-rog-ballistikoy-10652558.html Посилання скопійоване

Росія вдарила по одному з підприємств Кривого Рогу / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Коротко:

РФ атакувала підприємство у Кривому Розі

Внаслідок атаки відомо про загиблих та поранених

Російські війська продовжують здійснювати атаки на українські міста, спрямовуючи удари на цивільні об'єкти та підприємства. Сьогодні, 2 квітня росіяни атакували підприємство у Кривому Розі, відомо про загиблих. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо", - написав він.

відео дня

Згодом Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу, за попередніми даними, загинули троє людей, а також є один поранений.

У результаті атаки виникла пожежа, і наразі триває з’ясування всіх обставин.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram зазначив, що Росія завдала удару по місту балістичною ракетою.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи. Бережіть себе", - повідомив він.

Станом на 17:40 Вілкул повідомив, що ворог завдав удару балістичною ракетою по об’єкту цивільної інфраструктури.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа.На зараз троє людей загинуло, троє поранено. Постраждали багатоквартирні будинки", - сказав він.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак станом на 17:40 повідомив про збільшення кількості поранених до трьох осіб.

"Усім надають медичну допомогу. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - наголосив він.

Станом на 18:42 стало відомо, що серед постраждалих у Кривому Розі – 8-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"Загалом в лікарні вже десятеро поранених. Ще двоє отримали допомогу на місці", - резюмував Лисак.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред