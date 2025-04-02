На місці удару пожежа, є загиблі: Росія атакувала Кривий Ріг балістикою

Коротко:
- РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
- Внаслідок атаки відомо про загиблих та поранених
Російські війська продовжують здійснювати атаки на українські міста, спрямовуючи удари на цивільні об'єкти та підприємства. Сьогодні, 2 квітня росіяни атакували підприємство у Кривому Розі, відомо про загиблих. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо", - написав він.
Згодом Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу, за попередніми даними, загинули троє людей, а також є один поранений.
У результаті атаки виникла пожежа, і наразі триває з’ясування всіх обставин.
Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram зазначив, що Росія завдала удару по місту балістичною ракетою.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи. Бережіть себе", - повідомив він.
Станом на 17:40 Вілкул повідомив, що ворог завдав удару балістичною ракетою по об’єкту цивільної інфраструктури.
"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа.На зараз троє людей загинуло, троє поранено. Постраждали багатоквартирні будинки", - сказав він.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак станом на 17:40 повідомив про збільшення кількості поранених до трьох осіб.
"Усім надають медичну допомогу. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - наголосив він.
Станом на 18:42 стало відомо, що серед постраждалих у Кривому Розі – 8-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості.
"Загалом в лікарні вже десятеро поранених. Ще двоє отримали допомогу на місці", - резюмував Лисак.
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