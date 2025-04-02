Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

На місці удару пожежа, є загиблі: Росія атакувала Кривий Ріг балістикою

Юрій Берендій
2 квітня 2025, 17:37оновлено 2 квітня, 18:45
548
Внаслідок удару балістикою по одному із підприємств Кривого Рогу відомо про загиблих та поранених, на місці атаки масштабна пожежа, зазначили в ОВА.
На місці удару пожежа, є загиблі: Росія атакувала Кривий Ріг балістикою
Росія вдарила по одному з підприємств Кривого Рогу / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Коротко:

  • РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
  • Внаслідок атаки відомо про загиблих та поранених

Російські війська продовжують здійснювати атаки на українські міста, спрямовуючи удари на цивільні об'єкти та підприємства. Сьогодні, 2 квітня росіяни атакували підприємство у Кривому Розі, відомо про загиблих. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо", - написав він.

відео дня

Згодом Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу, за попередніми даними, загинули троє людей, а також є один поранений.

У результаті атаки виникла пожежа, і наразі триває з’ясування всіх обставин.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram зазначив, що Росія завдала удару по місту балістичною ракетою.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Все розуміємо, всі працюємо. Можливі повторні виходи. Бережіть себе", - повідомив він.

Станом на 17:40 Вілкул повідомив, що ворог завдав удару балістичною ракетою по об’єкту цивільної інфраструктури.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа.На зараз троє людей загинуло, троє поранено. Постраждали багатоквартирні будинки", - сказав він.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак станом на 17:40 повідомив про збільшення кількості поранених до трьох осіб.

"Усім надають медичну допомогу. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - наголосив він.

Станом на 18:42 стало відомо, що серед постраждалих у Кривому Розі – 8-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"Загалом в лікарні вже десятеро поранених. Ще двоє отримали допомогу на місці", - резюмував Лисак.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Кривий Ріг
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Знищення Кримського мосту: відомо, коли Україна може завдати вирішального удару

Знищення Кримського мосту: відомо, коли Україна може завдати вирішального удару

18:49Війна
На місці удару пожежа, є загиблі: Росія атакувала Кривий Ріг балістикою

На місці удару пожежа, є загиблі: Росія атакувала Кривий Ріг балістикою

17:37Війна
Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед поранених - дитина

Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед поранених - дитина

17:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

Гороскоп на завтра 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

"Намагалася зберегти": мовчунка Стоцька приголомшила схожою на Кіркорова донькою

"Намагалася зберегти": мовчунка Стоцька приголомшила схожою на Кіркорова донькою

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

0 градусів, зливи та штормовий вітер: коли в Україні посилиться похолодання

0 градусів, зливи та штормовий вітер: коли в Україні посилиться похолодання

Останні новини

18:49

Знищення Кримського мосту: відомо, коли Україна може завдати вирішального удару

18:43

Усе буде буквально сяяти: як повернути блиск нержавіючій сталі та прибрати плями

18:16

Справа Коломойського проти Вербицького: суд став на сторону бізнесмена

17:54

Коломойський в Ізраїлі виграв суд в ПриватБанку на 600 мільйонів доларів

17:49

Сховають недоліки і підкреслять переваги - ідеальні сукні для жінок plus-size

Трамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - ІноземцевТрамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - Іноземцев
17:37

На місці удару пожежа, є загиблі: Росія атакувала Кривий Ріг балістикою

17:34

"Янісу буде не так соромно": Сєдокова відповіла на цькування після смерті чоловіка

17:27

Польща екстрадувала російського пропагандиста Молчанова: подробиці

17:20

Оплатити продукти тепер можна частинами: відомий супермаркет запустив розстрочку

Реклама
17:11

Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед поранених - дитина

16:50

Росія відмовилась від мирних ініціатив США: як реагує Трамп та чого чекати Україні

16:43

Майже по 100 грн за куб: в одному з міст України підскочили тарифи на воду

16:35

Ігнорувати не можна: 5 видів болю, при яких слід негайно звернутися до лікаря

16:19

Українці можуть отримати назад до 1 млн грн: кому повернуть гроші за комуналку

15:42

Маколей Калкін зізнався, чому вже 30 років не спілкується з батьком

15:40

Плата за комуналку знизилася на очах: які українці отримають більше субсидій

15:27

Росія може готувати потужний удар по Україні: названо головну ціль обстрілу

15:26

Перейшов межу: нахабний син російського фігуриста публічно образив батька

15:09

Дрони та штучний інтелект: у НАТО знайшли рішення проти КАБів

15:05

РФ намагається прорватися на важливому напрямку: у ЗСУ попередили про небезпеку

Реклама
15:00

Чому 3 квітня не можна планувати важливі справи: яке свято, прикмети

14:37

За часів Павелка зникли 1,7 мільярда гривень: ЗМІ опублікували деталі аудиту УАФ

14:35

Де 3 відмінності між хлопчиками на коні: треба знайти відповідь за 17 секунд

14:26

Маркети України накручують ціни: скільки тепер коштуватиме важлива молочка

14:14

Весна повертається: синоптик сказала, які регіони накриє майже 20-градусна спека

14:10

ChatGPT назвав точні дати: коли найкраще садити картоплю в Україні

14:07

Кращий за магазинний: найсмачніший святковий рулет на ВеликденьВідео

13:24

Штраф від 17000 до 85000 грн: в податковій пояснили, за що каратимуть сильніше

13:15

На третій рік війни Порошенко збагатився на рекордні 4,6 млрд грн - декларація

13:03

Рецепт взірвав Інтернет: неймовірні картопляні човники з начинкою

12:52

"Я безвідповідальна людина": у Суханова виявили невиліковну хворобу

12:38

Зрадниця Ані Лорак "позатискалася" з російським співаком-путіністом

12:32

На банкнотах гривні можуть з'явитися інші портрети: в НБУ заінтригували заявою

12:27

Як не угробити авто: механік назвав головний "сигнал" великої проблеми

12:12

Помер зірка фільму "Бетмен" і "Найкращий стрілець"Відео

11:59

Нікіта Пресняков прийняв рішення і розриває останні зв'язки з РФ - деталі

11:46

В Україні збільшили бронь від мобілізації для працівників однієї сфери

11:37

РФ відновила атаки: Зеленський різко відреагував на ворожі удари по Україні

11:35

Чи штурмуватиме валюта вершини в квітні: банкір здивував, по якій ціні буде 100$

11:28

Буде дрібною і гіркою: що не можна садити поруч із морквою

Реклама
11:26

Полює за футболістом: Сєдокова пригледіла нову жертву і вже робить успіхи

11:08

В Україні можуть зрости ціни на газ: у чому причина

10:59

Китайський гороскоп на завтра 3 квітня: Бикам - драма, Тиграм - ревнощі

10:47

"НАТО буде в ступорі": несподіваний сценарій нової війни РФ у ЄвропіВідео

10:34

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

10:10

Подруга Тетяни Овсієнко викрила співачку - що сталося

10:03

РФ готує масштабний наступ: у ЗСУ назвали місяць, коли чекати удару на фронті

09:40

5 зодіаків, які є найкращими супутниками життя

09:40

"Ризики серйозні": експерт попередив про небезпечний сценарій завершення війни

09:34

"Завжди на відстані": внучка Ротару зробила заяву і вразила своїм виглядом

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти