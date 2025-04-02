Росія може готувати потужний удар по Україні: названо головну ціль обстрілу

Російський диктатор Путін веде провокаційну політику щодо Трампа та може намагатись показати свою жорстокість через удари по Україні, зазначив експерт.

https://glavred.net/war/rossiya-mozhet-gotovit-moshchnyy-udar-po-ukraine-nazvana-glavnaya-cel-obstrela-10652513.html Посилання скопійоване

Названо ціль нового потужного удару РФ по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Криволап:

Росія готується до масованого удару по Україні

Путін хоче показати Трампові свою жорстокість

Ціллю удару може стати цивільна інфраструктура

Росія, ймовірно, готується до масштабних ударів по Україні, прагнучи продемонструвати Трампу свою жорстокість. Таку думку в ефірі Київ24 висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За його словами, зараз росіяни активно готують інфраструктуру та логістику, щоб накопичити ресурси й завдати потужних ударів.

відео дня

"Тому, що перед Трампом Путін повинен показувати свою жорстокість і готовність на лють", - сказав Криволап.

Аналітик припустив, що якщо атаки не торкнуться енергетичної інфраструктури, це може свідчити про певні домовленості. Водночас останні удари дронами чітко показали терористичний характер дій Росії, адже всі атаки були спрямовані на цивільні об'єкти.

Криволап також зазначив, що Путін у разі загострення ситуації може виправдовуватися, заявляючи, що його "неправильно зрозуміли" і що Росія готова до переговорів, але Захід не хоче скасування санкцій.

"Треба бути готовим до всього, тому що поки нічого не підписано... Взагалі Путін веде дуже провокаційну політику стосовно Трампа, він його постійно перевіряє. У Трампа рано чи пізно терпець урветься", - сказав Криволап.

Звідки і чим Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після одноденної паузи Росія знову атакувала Україну десятками дронів, зосередивши удари на Харкові. За минулу ніч окупанти випустили 74 безпілотники, з яких 54 – "Шахеди". Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські війська навмисно спрямували щонайменше 14 ударних дронів на місто.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що замість ракетних ударів Росія робить ставку на масовані атаки безпілотниками.

Зеленський підкреслив, що міжнародна спільнота має відреагувати на чергові удари, спрямовані на енергетичну інфраструктуру України. Він також зазначив, що Київ уже передав партнерам усю необхідну інформацію про ці атаки та наполягає на їх фіксації та відповідних заходах у відповідь.

Інші новини:

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред