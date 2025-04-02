РФ намагається прорватися на важливому напрямку: у ЗСУ попередили про небезпеку

Росіяни хочуть створити буферну зону в Харківській області.

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Росіяни активізувалися на Харківському напрямку / Колаж: Главред, фото фото: Минобороны РФ, deepstate

Основне:

Ситуація на Харківському напрямку залишається стабільно складною

Росіяни не полишають спроб витіснити ЗСУ за межі Вовчанська

Напружена ситуація залишається також в районі населеного пункту Дворічна

Російські окупанти намагаються проводити наступальні дії на півночі Харківської області. Противник хоче створити так звану буферну зону, тому не полишає спроб витіснити ЗСУ за межі Вовчанська. Про це розповів речник оперативно-тактичного угрупування "Харків" Павло Шамшин в ефірі телеканалу КИЇВ 24.

Він зазначив, що ситуація на Харківському напрямку залишається стабільно складною, без будь-яких значних змін останнім часом.

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"У нас є дві головні точки напруги – це місто Вовчанськ і найближчі населені пункти. Росіяни не припиняють спроб витіснити наші підрозділи за межі міста. Загалом, їхня головна мета – це створення буферної зони, принаймні так вони заявляють", – розповів Шамшин.

Речник додає, що під час атак ворог застосовує артилерію, але насамперед дрони. Через це мирні жителі, що залишились у Вовчанську, зіштовхуються з постійною небезпекою через численні ворожі дрони.

Крім Вовчанська, напружена ситуація спостерігається в районі населеного пункту Дворічна. Там російські окупанти переправляють свою піхоту на правий берег річки Оскіл, щоб створити загрозу для Куп'янська з півночі.

Водночас українські захисники знищують ворожі групи та не дають окупантам просуватися далі.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін заявив, що російські окупанти готуються до нового наступу, попередньо, загарбницькі дії ворога заплановані на квітень. За його словами, наразі резерви армії РФ проходять підготовку на полігонах. Тим часом бійці Третьої штурмової бригади роблять усе можливе для того, щоб добре підготуватися до "більшого наступу з боку росіян".

Нещодавно Главред з посиланням на Інститут вивчення війни писав, що армія РФ розширює плацдарм на північний схід від Лиману на Донеччині. Ворог прагне створити умови для захоплення Борової та Лиману, намагаючись витіснити українські сили з лівих берегів річки Жеребець. За даними ISW, на окремих ділянках фронту співвідношення сил сягає 10:1 на користь РФ.

Крім того, у DeepState повідомили, що російські загарбники за березень 2025 року окупували 133 кв км української території. Дані свідчать, що результативність російських окупантів на фронті продовжує падати. У порівнянні з листопадом місячні втрати території впали у майже 6 разів.

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Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

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