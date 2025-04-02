Українці можуть отримати назад до 1 млн грн: кому повернуть гроші за комуналку

Ключове:
- Яким чином карають порушників у сфері ЖКГ
- Скільки гривень компенсують українцям
- Як дізнатися, чи вас не змушують платити більше
З початку 2025 року Держпродспоживслужба здійснила 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. У 32 випадках (88,9%) було зафіксовано порушення, повідомляє Держпродспоживслужба.
За підсумками перевірок державний регулятор застосував 18 штрафних санкцій на загальну суму 413,4 тис. грн, видав 23 приписи щодо приведення тарифів у відповідність до вимог законодавства та зобов’язав повернути споживачам 948,9 тис. грн. Крім того, 26 посадовців отримали штрафи на 46,1 тис. грн.
"Житлово-комунальні послуги мають бути не лише якісними, а й економічно обґрунтованими. Споживачі не повинні платити більше, ніж це передбачено законодавством. Підприємства, які надають комунальні послуги, мають діяти прозоро й відповідально", - заявив Андрій Крейтор, заступник Голови Держпродспоживслужби.
Держпродспоживслужба рекомендує громадянам ретельно перевіряти рахунки за комунальні послуги. Якщо виникають сумніви щодо правильності нарахувань, необхідно:
- перевіряти документи та вимагати роз’яснення щодо розрахунку тарифів;
- звертатися до територіальних управлінь Держпродспоживслужби у разі виявлення порушень.
Комунальні тарифи в Україні - що відомо
Раніше Главред пояснював, як законно зменшити платежі за комунальні послуги. Виявляється, у разі тривалої відсутності можна зменшити або взагалі скасувати оплату послуг, що залежать від кількості мешканців.
Також пояснювалось, які українці отримають більше субсидій. До 15 квітня діє розрахунок для опалювального періоду, а вже з 30 квітня почнеться коригування на неопалювальний сезон.
Водночас деякі українці залишаться без субсидій. У 2025 році одержувачам підтримки важливо суворо дотримуватися правил, щоб не втратити державну допомогу.
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Що таке Держпродспоживслужба України?
Держпродспоживслужба України (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) — це центральний орган виконавчої влади, який відповідає за:
- безпечність харчових продуктів
- захист прав споживачів
- ветеринарну медицину
- санітарне та епідемічне благополуччя населення
- контроль за цінами
Основні функції Держпродспоживслужби:
- контроль за якістю та безпекою харчових продуктів на всіх етапах їх виробництва, обігу та реалізації;
- захист прав споживачів від недобросовісної підприємницької практики;
- контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних норм та правил;
- проведення санітарно-епідеміологічного нагляду;
- контроль за формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін.
Держпродспоживслужба відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та якості продуктів, які ми споживаємо, а також у захисті наших прав як споживачів.
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