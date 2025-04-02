Українці можуть отримати назад до 1 млн грн: кому повернуть гроші за комуналку

Держпродспоживслужба бореться з завищеними тарифами.

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В Україні відбуваються позапланові перевірки комунальних підприємств / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Ключове:

Яким чином карають порушників у сфері ЖКГ

Скільки гривень компенсують українцям

Як дізнатися, чи вас не змушують платити більше

З початку 2025 року Держпродспоживслужба здійснила 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. У 32 випадках (88,9%) було зафіксовано порушення, повідомляє Держпродспоживслужба.

За підсумками перевірок державний регулятор застосував 18 штрафних санкцій на загальну суму 413,4 тис. грн, видав 23 приписи щодо приведення тарифів у відповідність до вимог законодавства та зобов’язав повернути споживачам 948,9 тис. грн. Крім того, 26 посадовців отримали штрафи на 46,1 тис. грн.

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"Житлово-комунальні послуги мають бути не лише якісними, а й економічно обґрунтованими. Споживачі не повинні платити більше, ніж це передбачено законодавством. Підприємства, які надають комунальні послуги, мають діяти прозоро й відповідально", - заявив Андрій Крейтор, заступник Голови Держпродспоживслужби.

Держпродспоживслужба рекомендує громадянам ретельно перевіряти рахунки за комунальні послуги. Якщо виникають сумніви щодо правильності нарахувань, необхідно:

перевіряти документи та вимагати роз’яснення щодо розрахунку тарифів;

звертатися до територіальних управлінь Держпродспоживслужби у разі виявлення порушень.

Комунальні тарифи в Україні - що відомо

Раніше Главред пояснював, як законно зменшити платежі за комунальні послуги. Виявляється, у разі тривалої відсутності можна зменшити або взагалі скасувати оплату послуг, що залежать від кількості мешканців.

Також пояснювалось, які українці отримають більше субсидій. До 15 квітня діє розрахунок для опалювального періоду, а вже з 30 квітня почнеться коригування на неопалювальний сезон.

Водночас деякі українці залишаться без субсидій. У 2025 році одержувачам підтримки важливо суворо дотримуватися правил, щоб не втратити державну допомогу.

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Що таке Держпродспоживслужба України? Держпродспоживслужба України (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) — це центральний орган виконавчої влади, який відповідає за: безпечність харчових продуктів

захист прав споживачів

ветеринарну медицину

санітарне та епідемічне благополуччя населення

контроль за цінами Основні функції Держпродспоживслужби: контроль за якістю та безпекою харчових продуктів на всіх етапах їх виробництва, обігу та реалізації; захист прав споживачів від недобросовісної підприємницької практики; контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних норм та правил; проведення санітарно-епідеміологічного нагляду; контроль за формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін. Держпродспоживслужба відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та якості продуктів, які ми споживаємо, а також у захисті наших прав як споживачів.

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