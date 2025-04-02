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РФ масовано вдарила по Харкову дронами: серед поранених діти, є "прильоти"

Олексій Тесля
2 квітня 2025, 06:38
381
Унаслідок атаки БпЛА було пошкоджено близько 20 приватних будинків, зафіксовано влучання в промзоні.
Скріншот
РФ вдарила по Харкову дронами / Колаж: Главред, фото: Facebook/DSNSKHARKIV

Головне:

  • Вісім постраждалих унаслідок удару російських БПЛА по Харкову
  • Пошкоджено близько 20 приватних будинків, є влучання в промзоні

У Харкові вісім людей постраждали внаслідок масованого удару російських дронів-камікадзе.

Пожежі та руйнування зафіксовано в місті під час масованої нічної атаки ворожих дронів, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

відео дня

Серед постраждалих - 9-місячне немовля, 7-річний хлопчик і 16-річна дівчина, зазначається в повідомленні.

У Харківській обласній прокуратурі наголосили, що більшість влучень БпЛА РФ зафіксовано в промисловій зоні.

РФ масовано вдарила по Харкову дронами: серед поранених діти, є 'прильоти'
/ Главред

"Досі тривають пожежі в складських і виробничих приміщеннях, висотних і двоповерхових будівлях, їхня загальна площа становить близько 2 тис. кв. м", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі також повідомили, що йдеться про різні цивільні підприємства, зокрема, текстильні.

  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами Facebook/DSNSKHARKIV
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами Facebook/DSNSKHARKIV
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами Facebook/DSNSKHARKIV
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами Facebook/DSNSKHARKIV
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами Facebook/DSNSKHARKIV
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами Facebook/DSNSKHARKIV
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами Facebook/DSNSKHARKIV
  • Наслідки удару РФ по Харкову дронами
    Наслідки удару РФ по Харкову дронами Facebook/DSNSKHARKIV

Крім того, внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено близько 20 приватних будинків. На місці влучань правоохоронці вилучили частини БпЛА "Герань-2".

Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) КК України.

Подробиці удару РФ по Харкову

Кількість постраждалих унаслідок масованої атаки на Харків ворожими безпілотниками зростає, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Ціла сім'я зазнала гострої реакції на стрес: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина і 7-річний хлопчик. Медики надають допомогу на місці", - написав Синєгубов у Telegram.

Дивіться відео - РФ вдарила по Харкову дронами:

Скріншот
/ Скриншот

Удари РФ по Харкову - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Харків опинився під масованою атакою дронів. Унаслідок вибухової хвилі було пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках, а також пошкоджено будівлю дитячого садка і культурно-спортивний комплекс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про "приліт" по військовому госпіталю в Харкові. Серед військовослужбовців, які проходили лікування в медустанові, є постраждалі.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти атакували Харків ударними дронами "Shahed". Серія вибухів прогриміла в Шевченківському та Холодногірському районах міста. За даними мера Ігоря Терехова та голови ОВА Олега Синєгубова, ворог влучив у житлові будинки, торговий центр і медичний заклад.

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Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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