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"Серед загиблих усі цивільні": Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

Юрій Берендій
2 квітня 2025, 19:03
197
Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію для припинення терору проти України та наголосив на недостатній кількості систем ППО для протидії РФ.
'Серед загиблих усі цивільні': Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу
Зеленський жорстко відреагував на удар РФ по Кривому Рогу / Колаж Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Про що сказав Зеленський:

  • Росія цілеспрямовано вдарила по Кривому Рогу
  • Внаслідок атаки всі загиблі - цивільні
  • Світ має тиснути на Москву для припинення терору

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, спричинивши жертви серед цивільних. Зупинити такий терор можна лише через посилений міжнародний тиск і підтримку України. Про це написав президента України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За його словами, Кривий Ріг зазнав цілеспрямованого ракетного удару з боку Росії.

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Президент України повідомив, що всі необхідні служби працюють на місці, ліквідуючи наслідки обстрілу та надаючи допомогу постраждалим. Відомо про жертви – наразі підтверджено загибель чотирьох людей, усі вони були цивільними. Глава держави висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року ДСНС Дніпропетровщини

"Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну", - написав Зеленський.

Він наголосив, що лише міжнародний тиск може змусити Росію погодитися. Крім того, подібні атаки ще раз підтверджують, що Україні необхідно достатньо систем і ракет ППО для захисту всього населення від російського терору.

"Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на Росію і стабільна підтримка України", - резюмував Зеленський.

'Серед загиблих усі цивільні': Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна зможе знищити Кримський міст, коли буде ухвалене відповідне політичне рішення, зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Тим часом російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Харкову. У Київському районі міста ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого є постраждалі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні зіткнулися з новими труднощами – Росія відхилила запропоновані США умови припинення вогню, заявивши, що вони не враховують "головні причини" конфлікту. Главред зібрав ключові деталі цієї відмови та її можливі наслідки для РФ.

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Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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