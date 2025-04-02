'Серед загиблих усі цивільні': Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію для припинення терору проти України та наголосив на недостатній кількості систем ППО для протидії РФ.

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Зеленський жорстко відреагував на удар РФ по Кривому Рогу / Колаж Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Про що сказав Зеленський:

Росія цілеспрямовано вдарила по Кривому Рогу

Внаслідок атаки всі загиблі - цивільні

Світ має тиснути на Москву для припинення терору

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, спричинивши жертви серед цивільних. Зупинити такий терор можна лише через посилений міжнародний тиск і підтримку України. Про це написав президента України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За його словами, Кривий Ріг зазнав цілеспрямованого ракетного удару з боку Росії.

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Президент України повідомив, що всі необхідні служби працюють на місці, ліквідуючи наслідки обстрілу та надаючи допомогу постраждалим. Відомо про жертви – наразі підтверджено загибель чотирьох людей, усі вони були цивільними. Глава держави висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

"Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну", - написав Зеленський.

Він наголосив, що лише міжнародний тиск може змусити Росію погодитися. Крім того, подібні атаки ще раз підтверджують, що Україні необхідно достатньо систем і ракет ППО для захисту всього населення від російського терору.

"Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на Росію і стабільна підтримка України", - резюмував Зеленський.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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