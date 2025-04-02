'Більше, ніж надія': Зеленський не відкинув імовірність поставок Taurus Україні

ХДС послідовно наголошує на важливості надання Україні далекобійної зброї.

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Володимир Зеленський оцінив імовірність надання ракет Taurus / колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

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Зеленський сподівається на схвалення постачання крилатих ракет Taurus

ХДС обстоює важливість надання Україні далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвалить постачання крилатих ракет Taurus.

Про це він заявив під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Німеччини Аннеленою Бербок, відповідаючи на запитання про те, чи очікує він від майбутнього канцлера Мерца швидкого рішення щодо ракет після того, як той вступить на посаду, повідомляє агентство DPA.

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"Ми будемо над цим працювати", - сказав Зеленський, додавши, що дискусії тривають, але відмовився деталізувати. Коли його запитали, чи є в нього надія, президент відповів: "Так: "Так, звичайно ... Це трохи більше, ніж надія", - сказав глава держави.

Своєю чергою Бербок, відповідаючи на запитання про Taurus, зазначила, що як міністр, який іде у відставку, вона не може спекулювати на позиції нового уряду, однак зауважила, що ХДС Мерца послідовно наголошували в парламенті на важливості надання Україні далекобійної зброї.

Що передувало

Раніше Мерц залишив відкритим питання, чи буде його уряд постачати Україні ракети Taurus, але наголосив, що Україна повинна отримати необхідні оборонні системи, включно з крилатими ракетами.

"Чи буде це Taurus або інша система, ми повинні будемо побачити і скоординувати з нашими європейськими союзниками", - сказав він. Водночас Мерц застеріг від втягування Німеччини у війну, заявивши: "Німеччина не повинна стати учасником війни".

Ракети Taurus для України - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц навідріз відмовився надавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Тим часом лідер опозиційної партії Християнсько-демократичний союз і кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться. За його словами, рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом. Насамперед потрібно зняти обмеження на дальність нанесення ударів.

Берлін може змінити позицію щодо Taurus після зміни уряду, вважає ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Як вважають аналітики, німці згодні на передачу цих ракет Україні, а відповідне рішення може бути ухвалене наприкінці зими вже новим Кабміном ФРН.

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Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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