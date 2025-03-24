Ціни на цигарки злетять: Зеленський підписав відповідний закон

Відтепер ставки акцизного податку будуть вимірювати не у гривнях, а в іншій валюті.

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Зеленський підписав євроінтеграційний Закон щодо акцизу на тютюнові вироби / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

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Зеленський підписав закон, що спричинить зростання цін на сигарети

Ставки акцизного податку з цигарок будуть підвищувати до 2028 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, який належить до групи євроінтеграційних.

Про це йдеться у картці законопроєкта 11090 на сайті Верховної ради. Відомо, що цей закон буде підвищувати до 2028 року ставки акцизного податку з сигарет, з одночасним та еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн та промислові замінники тютюну.

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Також відтепер ставки акцизного податку на тютюнові вироби будуть вимірюватись у євро. До цього ставки вимірювалися в українських гривнях.

Окрім цього закон приводить податкове законодавство України у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію.

Підвищення цін на сигарети - що відомо

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №11090, який передбачає зміни до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Раніше Главред писав, що за даними нардепа Ярослава Железняка, документ, який підписав Зеленський, передбачає підвищення акцизів, зокрема на тютюнові вироби. Це призведе до зростання цін на пачку сигарет на 40 гривень.

Напередодні у Державній податковій службі також повідомили, що ставки акцизу після підпису законопроєкту президентом будуть прив’язані до курсу євро, а не гривні, як було раніше.

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Закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби Закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби належить до групи євроінтеграційних і за словами голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева має на меті поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання. Окрім цього визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку, а також уточнення окремих положень адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів задля повноцінного застосування норм права.

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