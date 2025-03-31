Харків під масованою атакою дронів: є пошкодження та пожежі, деталі

Відомо про значну пожежу, яка виникла на місці ударів.

https://glavred.net/ukraine/harkov-pod-massirovannoy-atakoy-dronov-est-povrezhdeniya-i-pozhary-detali-10651772.html Посилання скопійоване

Вибухи в Харкові / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

Росіяни атакували Харків Шахедами

За ніч у місті вже пролунало 6 вибухів

Влучання ворожих безпілотників зафіксовані у Київському районі міста

В ніч на 31 березня російські окупанти атакували Харків безпілотником. В місті пролунало вже 6 вибухів. Про це повідомив мера Харкова Ігор Терехов.

За його словами, вночі, приблизно о 02:22, росіяни влучили дроном по території цивільного підприємства у Київському районі міста. Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках, а також пошкодження зазнали будівля дитячого садка та культурно-спортивний комплекс.

відео дня

У двох людей була гостра реакція на стрес, їм надали медичну допомогу.

"Усі влучання ворожих безпілотників у Київському районі міста. На місці ударів пожежа. Усі відповідні служби задіяні у ліквідації наслідків ударів по Харкову", - написав Терехов.

Починаючи з 04:49 росіяни знову почали атакувати місто дронами.

"Щодо попередніх прильотів - на місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто", - поінформував мер міста.

О 05:48 і 05:55 було чути п'ятий і шостий вибух. Терехов зауважив, що за попередньою інформацією, як і попередні Шахеди, цей також вдарив по Київському району міста.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Увечері 29 березня російські війська завдали удару по військовому госпіталю в Харкові. Серед військовослужбовців, які проходили лікування в медзакладі, є постраждалі.

28 березня країна-агресор атакувала Дніпро. Унаслідок атаки було поранено щонайменше 4 людини, їх госпіталізували. Масштабна пожежа сталася в ресторанному комплексі. Загорілися також багатоповерхівка та приватні будинки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом вечора та ночі 29 березня російські окупанти атакували Україну. Армія Путіна застосувала проти українців понад 170 дронів, із них понад 100 Шахедів.

Читайте також:

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред