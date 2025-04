РФ обрала ціль для великого наступу, два міста під загрозою – ISW

Головне:

Армія країни-агресора РФ розширює плацдарм на північний схід від Лиману на Донеччині, однак відсутність механізованих атак свідчить про проблеми окупантів із технікою.

Ворог прагне створити умови для захоплення Борової та Лиману, намагаючись витіснити українські сили з лівих берегів річки Жеребець, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни(ISW).

У повідомленні уточнюється, що росіяни просунулися на північний захід від Новолюбівки і, ймовірно, захопили цей населений пункт. Крім того, також підтверджено просування РФ на південний схід від Нового.

Зі свого боку українські джерела фіксують рух окупантів до південної околиці Катеринівки. З початку року росіяни посилили піхотні атаки, рідко застосовуючи бронетехніку.

За даними ISW, на окремих ділянках фронту співвідношення сил сягає 10:1 на користь РФ. Основну ударну силу складають 144-та і 3-тя мотострілецькі дивізії. При цьому окупанти активно поповнюють втрати, не виводячи підрозділи на відпочинок.

На думку аналітиків, окупанти можуть використати свій плацдарм на північний схід від Лиману, щоб захопити один відсоток Луганської області, що залишився під контролем України. Це потрібно Росії, щоб посилити позицію за столом переговорів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Журналіст Віталій Портников вважає, що Путін націлився на нові області України. За його словами, тактичні завдання першого порядку для російських збройних сил - вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

У ГУР розкрили, як командир РФ збрехав генералам про "успіхи" під Лиманом. Командир 67-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії набрехав генералам про успіхи окупантів під Лиманом Донецької області.

Більше новин:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.