У Зеленського розповіли про етапи підготовки до виборів президента

Післявоєнні вибори матимуть певні нюанси, які потребуватимуть змін законодавства.

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Скільки триватиме підготовка до виборів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви Подоляка:

Підготовка до виборів триватиме до 6 місяців, після завершення воєнного стану

Будуть вноситися зміни в законодавство

До моменту припинення вогню воєнний стан не скасовуватимуть

Після завершення воєнного стану підготовка до виборів президента України триватиме до 6 місяців. Зокрема, влада працюватиме над змінами до виборчого законодавства. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

За його словами, після завершення воєнного стану мають бути проведені юридичні процедури, від яких ніхто не відмовлятиметься.

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"Перша - це 3-6 місяців, скоріше 6 місяців з урахуванням всього, підготовка до виборів. Тобто організація процесу. А паралельно з тим будуть вноситися зміни в законодавство. Тому що ми розуміємо, що це післявоєнні будуть вибори, там є певні нюанси, і ЦВК має запропонувати зміни до законодавства як такого", - сказав він.

Подоляк підкреслив, що до моменту припинення вогню ніхто воєнний стан не скасовуватиме.

"Ніхто не буде, скажімо так, наражати людей на небезпеку. Тобто ламати конституційні положення заради того, що чомусь там Росія хоче якихось "виборів". Росія для нас з вами абсолютно вже остаточно не є суб'єктом, який може впливати на нашу внутрішню політику", - зауважив радник керівника ОП.

Він також додав, що зміни до законодавства – складний процес.

"Друге - немає можливості організувати з погляду безпеки виборчий процес, тому що припинення вогню поки що не працює. Росія завдає кожного дня велику кількість ударів", - підсумував Подоляк.

Проведення президентських виборів - останні новини України

Як повідомляв Главред, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко прокоментував ймовірність проведення виборів в Україні влітку та восени 2025 року. Він вкотре підтвердив прихильність фракцій парламенту дотриманню підписаному меморандуму, згідно з яким проведення виборів планується на раніше, ніж через півроку після скасування воєнного стану в Україні.

Видання The Economist писало, що вибори в Україні можуть бути проведені вже у липні, а президент Володимир Зеленський нібито вже скликав нараду з цього питання. Однак, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія це заперечив.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади президента. Він додав, що не планує сидіти на президентському кріслі десятиріччями.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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