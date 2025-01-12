Розмова Трампа і Путіна та загострення на фронті: головні новини України (дайджест)

Новини України 12 січня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

https://glavred.net/ukraine/razgovor-trampa-i-putina-i-obostrenie-na-fronte-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10629953.html Посилання скопійоване

Головні новини України станом на 19:30 12 січня / Колаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, УНІАН, скріншот із відео

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Стали відомі вимоги Путіна на можливих переговорах щодо України - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін на будь-яких можливих переговорах із Заходом щодо припинення війни проти України, скоріш за все, зберігатиме свої довоєнні максималістські вимоги.

Американські аналітики ISW у звіті пояснили, що такі вимоги Путіна стосуються ізоляції України та послаблення Північно-атлантичного альянсу (НАТО).

відео дня

Північнокорейський полонений розкрив правду про втрати військових з КНДР

Розвідувальне агентство Південної Кореї підтверджує факт взяття Україною у полон двох північнокорейських військових на території країни-агресорки Росії, а саме у Курській області.

Як пише Yonhap News Agency, окрім цих даних, південнокорейські розвідслужби процитували слова одного із північнокорейських військовополонених, який розповів про ситуацію в армії КНДР, що воює в РФ.

Ціль не Покровськ: ворог обходить місто і наближається до Дніпропетровщини - ЗМІ

Декілька місяців ворог намагається захопити місто Покровськ, що у Донецькій області, кидаючи на цей напрямок багато сил та засобів. Однак українські військові стверджують, що зараз у ворога з'явилася інша головна мета.

Як розповіли в коментарі УП двоє військовослужбовців, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку, зокрема командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов, армія країни-агресорки Росії хоче наблизитися до Дніпропетровщини, тому штурмує Покровськ не в лоб, а намагається обійти місто з півдня на захід.

Зустріч Путіна і Трампа: Швейцарія заявила про готовність прийняти саміт - ЗМІ

Швейцарія готова прийняти саміт між новообраним президентом США Дональдом Трампом та кремлівським диктатором Володимиром Путіним, якщо буде така вимога.

Про це пише видання Le Temps. Важливо, що розглядається організація такої зустрічі у форматі тристороннього діалогу, у якому участь візьме і Україна.

Мороз -15 і снігопад: названо дату різкого похолодання в Україні

Погода в Україні з 13 січня буде з опадами. Як розповіла синоптик Укргідрометцентру Діана Кривобок в інтерв'ю Главреду, у деяких регіонах мороз посилиться.

"Із понеділка, 13 січня, майже в усіх регіонах України - крім півдня - буде невеликий сніг і мокрий сніг. Температура повітря вдень - від -2 морозу до +3 тепла", - каже синоптик.

Не прикордонні країни: у Польщі прокоментували відправку військ НАТО в Україну

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключає можливість відправки польських військ в Україну для закріплення режиму припинення вогню в Україні.

Як він пояснив в інтерв'ю Financial Times, причиною цього є те, що прикордонні країни Альянсу наразі мають більше обов'язків у сфері захисту і оборони НАТО, що не зовсім правильно.

"Росіяни намагаються обійти Покровськ": в ЗСУ оцінили загрозу оточення міста

Російські окупаційні війська уникають прямого штурму міст Покровськ і Мирноград, натомість намагаючись обійти їх, щоб уникнути інтенсивних боїв. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

За його словами, росіяни уникають лобових атак, обираючи маршрут через малі населені пункти, переважно на південь від міст.

Україна обговорює з США можливість виробництва систем ППО і ракет - Зеленський

Країна-агресор Росія за період з 6 по 12 січня завдала сотень ударів по українській території і випустила майже 700 авіабомб, а також більше 600 ударних дронів.

Про це в Telegram повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, РФ продовжує тероризувати Україну через свою перевагу в небі, тому партнери повинні реалізувати свої домовленості, які вже існують.

Є пошкодження: у кораблів РФ виникли серйозні проблеми біля берегів Сирії

У російського корабля біля берегів Сирії зафіксовано витік пального з баків. Крім того, нова сирійська влада забороняє вхід російських кораблів до порту Тартус. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що Росія продовжує транспортувати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації.

Високоточний удар: в Генштабі розкрили деталі ураження командного пункту армії РФ

12 січня Збройні Сили України завдали високоточного авіаудару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Новогродівка Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ця операція є частиною серії ударів, спрямованих на ураження командних пунктів окупаційних військ на Донецькому напрямку.

Росіяни можуть бити КАБами по Дніпропетровщині: які громади в небезпеці

Російські окупанти підходять дедалі ближче до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області), передає ресурс Deep State.

"Полетить в космос": який буде новий курс долара в 2025 році

У 2025 році варто очікувати на підвищення курсу долара до 47 гривень. Крім того, за певних обставин курс долара може "полетіти в космос" та досягти позначки в рекордні 50 гривень. Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua повідомили економічні експерти Олег Пендзин та Олексій Кущ.

Збільшення військової допомоги Україні: у Німеччині зробили гучну заяву

Німеччина має надати Україні більше військової допомоги, ніж заплановано в бюджеті станом на цей час, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Вона впевнена в тому, що надання Україні допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи і безпосередньо Німеччини, повідомляє Spiegel.

Завершення війни і введення миротворців: у Раді розкрили ймовірний сценарій

Інформацію про ймовірність розміщення в Україні іноземного миротворчого контингенту прокоментував народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки і оборони Федір Веніславський.

Як нагадав він в інтерв'ю Radio NV, Конституція забороняє розміщення на території України іноземних військових баз.

Новобраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до його переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова між ними може відбутись в "найближчі дні або тижні". Про це в інтерв'ю ABC News повідомив радник Трампа із питань національної безпеки Майк Волтц.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред