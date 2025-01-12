'Йде підготовка': у Трампа розповіли про переговори з Путіним і кінець війни

Трамп вважає, що без діалогу з Росією угода щодо України неможлива, і планує працювати над цим у найближчі місяці, зазначив Майк Волтц.

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Стало відомо коли можуть відбутись переговори Трампа і Путіна / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Про що сказав Майк Волтц:

Триває підготовка до переговорів Трампа і Путіна

Переговори можуть відбутись в найближчі дні або тижні

Україна має знизити мобілізаційний вік

Новобраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до його переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова між ними може відбутись в "найближчі дні або тижні". Про це в інтерв'ю ABC News повідомив радник Трампа із питань національної безпеки Майк Волтц.

Переговори з Путіним

"Ну, підготовка (до переговорів між Трампом та Путіним - ред.) йде повним ходом", - зазначив він. відео дня

Він підкреслив, що, з точки зору президента Трампа, досягнення мирної угоди щодо війни в Україні неможливе без встановлення певних відносин і діалогу з іншою стороною.

"Ми обов'язково будемо працювати над цим у майбутні місяці", - додав він.

На питання про можливу тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського він зазначив, що наразі "чіткі рамки для цього" відсутні.

Волтц також припустив, що телефонна розмова між російським диктатором Путіним і Трампом може відбутися "в найближчі дні або тижні".

Мобілізація в Україні

Він додав, що Україна стикається з проблемами нестачі людських ресурсів, оскільки призовний вік навіть не досягає 18 років.

"Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зазначити: якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію "ва-банк", то й вони мають діяти відповідно. І вони, безумовно, хоробро боролися. Вони, безумовно, зайняли дуже благородну і жорстку позицію, але нам потрібно вирішити проблему нестачі людських ресурсів", - сказав радник Трампа.

За його словами, справа не лише у постачанні боєприпасів, амуніції чи виділенні додаткового фінансування. Головним є стабілізація ситуації на фронті, що створить умови для укладення мирної угоди.

Що передбачає закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Закінчення війни в Україні

Відповідаючи на питання щодо термінів закінчення війни в Україні Волтц зазначив, що в інтересах нової адміністрації Трампа припинення вогню "в будь-яку хвилину, в будь-який день".

"Я думаю, що це було б неймовірно позитивним першим кроком з обох сторін, і це дозволило б нам увійти в рамки певного типу переговорного рішення", - наголосив він.

Радник Трампа додав, що війна має закінчитись дипломатично, однак, він вважає нереалістичним вигнання російських військ з усієї території України.

"Я просто не думаю, що реалістично говорити, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, навіть з Криму. Президент Трамп визнав цю реальність, і я вважаю величезним кроком вперед те, що весь світ визнає цю реальність. Тепер давайте рухатися далі", - сказав Волтц.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін має намір під час майбутніх переговорів із обраним президентом США Дональдом Трампом порушити питання про скорочення військової присутності НАТО поблизу російських кордонів, повідомляє Financial Times.

Тим часом Дональд Трамп значно пом’якшив риторику щодо завершення війни в Україні, що викликає занепокоєння для української сторони. Про це заявив колишній посол України в США (2006–2010) та Франції (2014–2020) Олег Шамшур.

Україна сподівається на зустріч між Дональдом Трампом та президентом Володимиром Зеленським після інавгурації 20 січня, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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Хто такий Майкл Волтц Майкл Джордж Глен Волтц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії. Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія. Волтц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу. Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волтц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість. Волтц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році. Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні. Зокрема, у квітні 2024 Волтц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд. "Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він. При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волтц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена. Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. "Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волтц.

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