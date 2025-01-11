Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна: аналітик розкрив неочікуваний сценарій

Морозов вважає, що буде важливим момент, до якої країни буде перший візит Трампа.

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Чи відбудуться переговори Трампа та Путіна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключові тези Морозова:

Трамп оголосив про наміри щодо швидкого завершення війни

Чи існує спеціальний план у США для України

Чому зустріч Путіна і Трампа не відбудеться

Олександр Морозов, політичний аналітик, який перебуває у Празі, висловив думку, що для двосторонньої зустрічі Трампа з очільником РФ нема приводу, бо Путін не може брати участь ні у Мюнхенській конференції з безпеки, ні у саміті G7, він може бути тільки на саміті G20, який відбудеться у листопаді 2025 року.

"Дональдом Трампом оголошені наміри щодо швидкого завершення війни, яку Росія веде проти України. Навряд чи хтось зараз може сказати, що існує якийсь план у Трампа або у його найближчого оточення про те, яким чином можна завершити цю війну не те, щоби за 24 години, а хоча б за 100 днів, як він зараз сказав, або за шість місяців. Такого плану нема. Є тільки наміри. Скорше за все ми побачимо у першій половині 2025 року тільки консультації адміністрації Трампа з різними сторонами про те, як завершити цю війну", - зауважив Олександр Морозов в ефірі "Еспресо". відео дня

На його думку, до цих консультацій будуть залучені і Китай, і Туреччина, з боку Сполучених Штатів і Саудівська Аравія, і Арабські Емірати, тобто ті країни, з якими Дональд Трамп раніше активно співпрацював.

"Для нас дуже суттєво побачити, якими будуть серії перших закордонних візитів Дональда Трампа. Зрозуміло, візити будуть порівнювати з його першою каденцією. Зараз Трамп дав зрозуміти в різкій формі на своїй пресконференції, що він не поїде з візитом до Канади і не поїде з візитом до Мексики, що очевидно. Він також дав зрозуміти, що не поїде до Данії й тим самим скорше за все ні до однієї з країн Скандинавії, бо складно уявити такий візит, якщо ти публічно погрожуєш відібрати Гренландію у Данії", - прокоментував політичний аналітик.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

За словами Морозова, буде важливим, до якої країни буде перший візит Трампа: як у першу каденцію - до Саудівської Аравії та Ізраїлю, тобто близькосхідне турне, чи буде в Європі обрана Польща або інша країна, чи буде Трамп у першому півріччі будувати свої відносини з Китаєм та домовлятися про зустріч – це все буде суттєво.

"На мій погляд, ніякої зустрічі Трампа з Путіним не буде ні у першому півріччі, ні взагалі у 2025 році. Оскільки двосторонній саміт неможливий, бо для нього нема приводу. А зустрітися Трампу та Путіну на полях - велике питання: де вони це можуть зробити? Адже Путін не може брати участь ні у Мюнхенській конференції, ні у саміті G7. Він може бути тільки на саміті G20, який відбудеться у листопаді 2025 року", - резюмував Морозов.

Переговори Путіна і Трампа - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стали відомі вимоги Путіна на переговорах з Трампом. За словами колишнього високопосадовця Кремля, Путін хоче усунути будь-які загрози для Росії та змінити правила міжнародного порядку. Однак, Трамп у будь-якому разі хоче згорнути НАТО.

Олег Шамшур розповів, чи вплине Трамп на Путіна. Експерт вважає, що Путін, вочевидь, вдарить тоді, коли вважатиме, що для цього дозріли умови і він достатньо сильний, щоб продовжувати агресію. Диктатор не буде дотримуватися режиму припинення вогню під час правління Трампа.

Колишній посол України Олег Шамшур також розкрив, що Трамп приготував для України після cвоєї інавгурації. Він вважає, що дуже важливим залишається питання, чи буде продовжена військова підтримка України. Надалі буде критично важливо, чи дійсно Трамп, як він обіцяв, скоротить цю допомогу, зумовивши її тим, чи готові європейці за це платити.

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