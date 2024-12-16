"Не думав про пошук притулку": Асад зробив першу заяву після втечі з Сирії

Коротко:
- Асад залишив Сирію 8 грудня
- Диктатор Сирії не думав про відставку
Диктатор Башар Асад зробив першу заяву після падіння його режиму в Сирії. У дописі в Telegram він стверджує, що залишив країну ввечері 8 грудня й що його від'їзд був незапланованим.
Асад заявив, що коли опозиційні сили зайшли у столицю, він переїхав до провінції Латакія разом із російськими військами для спостереження за бойовими операціями.
"Оскільки польова ситуація в цьому районі надалі погіршувалась, сама російська військова база потрапила під посилений обстріл з безпілотників. Не маючи реальної можливості покинути базу, Москва звернулася до командування бази з вимогою організувати негайну евакуацію до Росії ввечері в неділю, 8 грудня", — йдеться в дописі Асада.
Диктатор також запевняє, що "жодного разу не думав про те, щоб піти у відставку або шукати притулку".
Падіння режиму Асада - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що режим Асада повалено, а диктатор втік. Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.
Нещодавно експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса прокоментував ситуацію з втечею сирійського диктатора Башара Асада до РФ після зміни влади в Дамаску. В інтерв'ю Главреду він припустив, що на перших порах, після втечі з Сирії, Асад залишиться в РФ.
Також президент Володимир Зеленський відреагував на падіння сирійського режиму Башара Асада, якого підтримував диктатор Володимир Путін. Він зазначив, що режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві. І саме такими є всі режими, які підтримує Путін.
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Хто такий Башар Асад?
Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік.
Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія.
У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.
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