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Відправка польських військ в Україну: Сікорський заінтригував заявою

Юлія Закрепа
4 травня 2024, 19:36оновлено 4 травня, 21:57
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Сікорський заявив, що потрібно поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід буде далі робити.
Відправка польських військ в Україну: Сікорський заінтригував заявою
Польща може відправити свої війська в Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російського диктатора Володимира Путіна варто поставити в таку ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи.

Посилаючись на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він нічого не виключає, коли йдеться про присутність західних військ в Україні, Сікорський оцінив, що правильно поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід буде робити, замість того, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій, передає RMF 24.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, він сказав, що Міноборони не розкриватиме карти.

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"Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай диктатор Путін думає про те, що ми будемо робити. Ми витрачаємо на оборону найбільшу частину нашого ВВП в НАТО - 4 відсотки, і ми можемо витратити більше наступного року", - наголосив Сікорський.

Хто такий Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Війська НАТО в Україні: що відомо

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон назвав умови відправлення французьких військ в Україну. За його словами, існує дві умови для відправки французьких військових в Україну: прорив РФ на фронті і запит Києва. Він також додав, що Париж уже відправляв військових в інші країни.

В ОП оцінили ідею Макрона щодо введення військ. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви президента Франції про можливість введення військ союзників в Україну. Країна розглядатиме будь-які сценарії для захисту від агресії РФ.

У Британії підтримали ідею перекидання військ в Україну. Джеймс Гіппі прокоментував ідею ротації українських бригад із лінії фронту. При цьому він зазначив, що війська союзників можуть розмістити на території західних областей України.

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