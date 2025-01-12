'Полетить в космос': який буде новий курс долара в 2025 році

Курс долара в 2025 році в Україні може побити нову рекордну позначку та за ряду умов вирости до 50 гривень за один "зелений", вважають економісти.

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Який буде новий курс долара в 2025 році - прогноз курсу долара / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Курс долара в Україні в 2025 році зросте

1 долар може коштувати 50 гривень в 2025 році

У 2025 році варто очікувати на підвищення курсу долара до 47 гривень. Крім того, за певних обставин курс долара може "полетіти в космос" та досягти позначки в рекордні 50 гривень. Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua повідомили економічні експерти Олег Пендзин та Олексій Кущ.

Чому росте долар в Україні

У 2025 році курс долара в Україні на початку року сягнув 42 гривень і вище, а до кінця року може досягти близько 47 гривень за долар. Попри те, що в Державному бюджеті на 2025 рік передбачено середній курс у 45 гривень, фактичні показники можуть бути вищими, зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Експерт прогнозує поступове зростання вартості долара протягом року, як і у 2024-му. Оскільки бюджет орієнтується на середньорічний курс у 45 гривень, до кінця року можливий показник у межах 47–47,5 гривень за долар.

Пендзин наголошує, що основним продавцем валюти в країні залишається Національний банк, через що валютний ринок у класичному розумінні фактично відсутній.

"В нормальних умовах є багато продавців валюти — експортери, і багато покупців — імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок", – зазначив Пендзин.

Що буде з доларом 2025 року - прогноз курсу долара

Економіст Олексій Кущ припускає, що Україна в 2025 році може зіткнутися з новими викликами. За його словами, у разі песимістичного сценарію курс долара може перевищити 50 гривень. Основний прогноз передбачає зниження рівня безробіття до 11–13%, зростання ВВП на 3–4%, а девальвація гривні не перевищуватиме інфляцію, яка очікується на рівні 8–10%.

Однак експерт попереджає про дві ключові загрози для економіки: тривалу енергетичну кризу та дефіцит робочої сили через активізацію мобілізації, що скорочує кількість економічно активного населення.

За його словами, у разі погіршення ситуації на фронті або зниження зовнішньої підтримки економічне зростання може сповільнитися до 0–2%, інфляція підвищиться до 10–15%, а курс долара перевищить 50 гривень. Рівень безробіття в такому випадку може зрости до 20%.

Курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України зафіксував чергове зростання курсу долара до гривні. Станом на 13 січня 2025 року встановлено новий рекордний показник – 42,2841 гривні за долар, що на 0,0016 гривні більше, ніж попередній курс.

Долар у черговий раз побив історичний максимум, піднявшись до 42,28 гривень, тоді як євро коштує 43,55 гривні. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин дав рекомендації щодо інвестицій у валюту протягом 2025 року. Він радить у першій половині року звертати увагу на долар, а в другій – на євро. Проте остаточний вибір залежатиме від економічної ситуації в країні.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що курс долара в Україні продовжуватиме зростати, хоча різких змін на валютному ринку не очікується. За його прогнозом, до кінця 2025 року долар може зрости до 45 гривень.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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