Не мир, а небезпека: експосол розповів, як Трамп "обдурив" Україну

Останні заяви Трампа викликають тривогу, каже експерт.

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Експосол розповів, як Трамп "обдурив" Україну / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Риторика Трампа про "24 години" була передвиборчою заявою, роботою на публіку

Останні заяви Трампа тільки посилюють негативні очікування від майбутніх переговорів

Обраний президент США Дональд Трамп почав суттєво пом'якшувати свою риторику щодо завершення війни в Україні. Це є тривожним "дзвінком" для України.

З такою заявою в інтерв'ю Главреду виступив колишній посол України в США (2006-2010) і Франції (2014-2020) Олег Шамшур.

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"Вона була тривожною і до цього, і є такою зараз. На пресконференції він підтвердив цілу низку положень і параметрів свого "мирного плану" для України. До речі, ми, як і весь світ, чекаємо, коли цей план буде озвучено повністю. Але те, що нам відомо, не викликає мінімального оптимізму чи позитивних очікувань. Навпаки, це лише посилює мій песимізм", - зазначив експерт.

За його словами, зараз уже зрозуміло, що риторика про "24 години" була передвиборчою заявою, роботою на публіку.

"Трамп тепер визнає, що це складніше завдання, ніж встановлення миру на Близькому Сході. Те, що ми чули від Венса і Келлога, також свідчить про те, що це "мирне врегулювання" розглядається не через призму національних інтересів України, а навпаки, всупереч їм. Від України, очевидно, очікують поступок. Додатково, заяви щодо Гренландії, Панамського каналу, а певною мірою й Канади свідчать про загальну настанову Трампа, згідно з якою "більшим хлопцям" - державам, таким як США чи Росія, - дозволено більше, ніж меншим. Тобто в контексті очікувань щодо його мирного плану для України це особливо тривожно", - вважає Шамшур.

За його словами, те, що ми почули від Трампа, тільки посилює негативні очікування і робить ситуацію навколо можливих ініціатив Трампа ще більш небезпечною для нас.

"Відповідно до того, що заявив Трамп, який, на вашу думку, можуть мати вигляд переговори між Україною та Росією, якщо вони дійсно відбудуться найближчим часом? На мій погляд, головне питання зараз - навіть не коли почнуться переговори і не склад учасників. Найважливіше, що ми маємо вирішити разом із нашими союзниками та партнерами, - це забезпечити прийнятні для України умови цих переговорів", - підсумував експерт.

Трамп інфографіка / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретну дату проведення переговорів він не уточнив. Під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді Трамп заявив, що Путін висловив бажання провести переговори.

Нагадаємо, мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Раніше повідомлялося, що Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва.

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Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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