Збільшення військової допомоги Україні: у Німеччині зробили гучну заяву

Надання Україні допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи, заявила Анналена Бербок.

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Анналена Бербок зробила заяву про військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Берлін має надати Україні більше військової допомоги

Допомога Україні - це найкращий внесок у безпеку Європи

Німеччина має надати Україні більше військової допомоги, ніж заплановано в бюджеті станом на цей час, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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Вона впевнена в тому, що надання Україні допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи і безпосередньо Німеччини, повідомляє Spiegel.

На полях зустрічі в Саудівській Аравії щодо майбутнього Сирії вона прокоментувала питання про те, що канцлер Олаф Шольц нібито блокує додатковий пакет допомоги для України.

Бербок додала, що якщо не надати Україні новий пакет допомоги, Київ "буде менш здатний захищатися, а потім і менш здатний захистити нас".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ФРН розкрили деталі великого пакета допомоги Україні. До нового пакету допомоги увійшли системи протиповітряної оборони та бронемашини.

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP.

Як повідомляв Главред, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

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Хто така Анналена Бербок Анналена Бербок - німецький політичний і державний діяч. Міністр закордонних справ Німеччини. Співголова партії Союз 90/Зелені (спільно з Робертом Хабеком) з 2018 по 2022 рік. З 2013 року Бербок є депутатом Бундестагу. 11 січня 2023 року здійснила раптовий візит до України. Зокрема, відвідала Харків, де оглянула руйнування та виступила із заявою на підтримку України, оголосивши про виділення додаткових 40 млн євро. 24 січня 2023 року на засіданні ПАРЄ під час дебатів про постачання танків Бербок закликала Раду Європи до згуртованості зі словами: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один з одним".

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