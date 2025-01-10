В Україну йдуть сильні морози: синоптик назвала дату зміни погоди

Синоптик Укргідрометцентру Діана Кривобок розповіла про похолодання в Україні та морози.

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Синоптик Діана Кривобок розповіла про похолодання в Україні / Коллаж Главред

Погода в Україні у січні 2025 року здивувала значним потеплінням. Спочатку весняна погода без опадів, а потім і типова зима зі снігом накрила Україну. Якою буде погода до кінця січня, чи чекати на значні морози та снігопади в Україні, в інтерв'ю Главреду розповіла синоптик Українського гідрометцентру Діана Кривобок.

Діано, коли чекати на морози в Україні та якими вони можуть бути?

Вже цієї ночі очікується певне зниження температури повітря. Зміниться температура і вдень. Сильних морозів поки що не буде, але варто очікувати на температуру нижче 0. Циклон, який вплинув на нашу територію цього тижня, приніс тепле повітря. Наразі в циклоні утворився холодний атмосферний фронт і він буде впливати на погоду в Україні найближчими днями. Завдяки цьому у нас буде більше опадів та зниження температури.

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Якої погоди очікувати в ці вихідні 11-12 січня в Україні?

Новий атмосферний фронт буде рухатися з заходу України на схід. Цей фронт вже зустріли західні області, далі він поступово захопить і решту території країни. Завтра, 11 січня у західних областях буде невеликий сніг. Температура повітря протягом доби становитиме від 4 морозу до +1 тепла.

На високогір'ї Карпат та в самих Карпатах буде від -3 до -8 градусів морозу.

Уночі в вихідні дні на півночі та у центрі, а також в Одеській і Миколаївській областях, будуть опади. Слід очікувати на помірний сніг та дощ. Але вдень мешканці цих регіонів опадів не побачать. Температура там вночі та вдень сягатиме від -2 морозу до +2 тепла.

На решті території України вночі опадів не буде. Вдень очікуються невеликі опади.

Опади будуть переважно у вигляді дощу, адже температура повітря у південній частині України буде вище нуля градусів. Вночі очікується +1 +6 тепла, вдень від +5 до +10 градусів. Тому на півдні, та навіть у південно-східних областях, не слід очікувати снігу.

Поділиться, будь ласка, прогнозом погоди на наступний тиждень в Україні з 13 по 19 січня.

З понеділка, 13 січня, майже у всіх регіонах України – крім півдня – буде невеликий сніг та мокрий сніг. Температура повітря вдень – від -2 морозу до +3 тепла.

Через значне зниження температури повітря на дорогах країни очікується місцями ожеледиця, крім півдня та південного-сходу.

З 14-15 січня буде зниження температури. Вночі температура повітря 14 січня у північних областях сягатиме від -3 до -8 морозу, а вдень прогнозується від 0 до -5 морозу.

В Карпатах температура повітря буде від -10 до -15 морозу вночі, вдень від -4 до -9 градусів.

В Україну йде сніг та мороз / depositphotos.com/ua

Наступного тижня на територію України з заходу впливатиме поле підвищеного тиску. Над Європою простягається потужний антициклон, який також призведе до зниження температури у нашій країні.

З 15 січня очікуємо вдень невеликий мокрий сніг з дощем. На півдні країни буде без опадів, вночі температура буде від 0 до -5 морозу, вдень від -3 морозу до +3 тепла. На півдні буде тепліше - 0 +6 тепла.

У Карпатах мороз трішки послабне, адже буде більше хмарності. Вночі від -5 до -10 морозу, вдень від -1 до -6 морозу.

Ви сказали, що Україну очікують опади у вигляді мокрого снігу з дощем. А коли нам слід чекати на снігопади?

Сніговий покрив буде невеликим. Звичайно, найбільше снігу буде в Карпатах, адже там температура повітря буде нижчою, ніж на решті території України. У північних областях областях також може спостерігатися незначний сніговий покрив.

Все залежить від того, якою буде температура. Якщо вона буде плюсова, слід чекати переважно на дощ. За таких погодних умов сніговий покрив не утвориться.

Якою, за вашим прогнозом, буде погода в Україні наприкінці січня?

Говорити про погоду до кінця січня поки що зарано, бо ще не було розрахунків на лютий місяць. Погода може змінюватися.

Хто така Діана Кривобок? Діана Кривобок - український синоптик, працівниця українського гідрометеорологічного центру, що провадить метеорологічні та гідрологічні спостереження на території України.

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