Десятки дронів на день: РФ обрала цілі для нових ударів – тривожний прогноз

Можна вирахувати приблизну кількість дронів, якими РФ може вдарити, каже Роман Світан.

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РФ готує нові повітряні удари по Україні / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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РФ виробляє щонайменше 30-50 "Шахедів" на добу

Армія РФ запускає дрони-камікадзе на малих висотах

Країна-агресор РФ виробляє щонайменше 30-50 дронів "Шахедів" на добу, тож ворог може використовувати всі ці безпілотники для ударів по Україні, заявив військовий експерт Роман Світан.

"Вони (росіяни, - ред.) можуть використовуватися щодоби. Або накопичувати для того, щоб вдарити великою кількістю. Наприклад, за два дні виробництва мають сотню таких дронів. Тобто можна вирахувати приблизну кількість, якою можуть вдарити наступного разу", - каже він у коментарі для ТСН.ua.

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У чому небезпека дронових ударів РФ

За словами аналітика, російська армія запускає дрони-камікадзе на малих висотах для того, щоб вони обійшли нашу ППО.

За неофіційними даними, російська армія все частіше програмує політ "Шахедів" на низьких висотах, роблячи це в надії, що ці дрони оминуть українську ППО.

"Шахеди", що летять на малих висотах, - це дрони, які були запрограмовані для такого польоту", - пояснив військовий експерт.

Світан додав, що певна кількість дронів падає, після чого можна бачити повідомлення про те, що вони локаційно втрачені.

"Російська армія знає про це, але розраховує на те, що, наприклад, із 20 БПЛА 5 досягнуть мети. Тому й використовують цей механізм, але він не масовий. Основним механізмом для прольоту "Шахедів" вони вважають їхню кількість. Розраховують на те, що наша ППО не впорається з великою кількістю. Говорити, що російська армія використовує тільки одну тактику - не варто", - резюмував він.

/ Инфографика: Главред

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на п'ятницю, 10 січня, у Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано потрапляння уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці.

Як повідомляв Главред, 1 січня в Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську. Як повідомляв Главред, загинули двоє людей, ще шестеро - постраждали, зокрема дві вагітні жінки.

Нагадаємо, раніше внаслідок удару РФ по житловому будинку в центрі Києва загинув відомий учений-нейробіолог Ігор Зима, його дружина і кіт.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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