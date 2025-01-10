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Гірше з кожним днем: армія РФ уже за кілька кілометрів від Покровська

Анна Ярославська
10 січня 2025, 11:17
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Інтенсивність і кількість обстрілів зростає. У місті досі залишаються близько семи тисяч людей.
Покровск
Армія РФ інтенсивно обстрілює Покровськ / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, Суспільне

Коротко:

  • Ситуація в Покровську погіршується
  • У місті знищено майже всю інфраструктуру
  • Окупанти посилили обстріли

Бої за Покровськ Донецької області не вщухають. До околиць міста окупантам залишилося кілька кілометрів. Армія країни-агресора посилила обстріли. Практично вся критична інфраструктура в місті знищена. Про це розповів керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, ситуація в місті залишається складною та погіршується щодня.

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"До околиць міста залишається приблизно кілька кілометрів. Скажімо так - до найближчої точки околиці. У принципі в нас ситуація з небезпекою погіршується щодня. Йдеться про обстріли. Інтенсивність і кількість кожного дня зростає", - розповів Добряк в ефірі національного телемарафону.

Очільник МВА заявив, що окупанти використовують FPV-дрони, артилерію, міномети та КАБи для ударів по Покровську.

"Що стосується критичної інфраструктури, то майже вся знищена дощенту. Подекуди в нас працюють точки роздачі води та кілька теплопунктів. Але енергетики немає, газопостачання немає, великого водопостачання немає і, звичайно, теплопостачання немає", - зазначив Добряк.

При цьому в місті досі залишаються близько семи тисяч людей. Дітей серед них немає.

Гірше з кожним днем: армія РФ уже за кілька кілометрів від Покровська
Покровськ - що відомо про місто / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Покровську - останні новини

З кінця грудня російська окупаційна армія активізувала наступ на схід від Покровська Донецької області. Це може свідчити про те, що командування РФ, як і раніше, розглядає оточення Покровська як одну зі своїх ключових стратегічних цілей у цьому районі.

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія перебуває на відстані менше ніж три кілометри від Покровська і посилила обстріли. Місто без світла, газу та водопостачання. Про це 9 січня розповів голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. Ворог намагається взяти Покровськ Донецької області "в кліщі".

Тим часом майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман спрогнозував, куди рушить російська армія після можливого захоплення Покровська Донецької області. На його думку, у зоні ризику можуть опинитися три міста.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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