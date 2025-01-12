Ціль не Покровськ: ворог обходить місто і наближається до Дніпропетровщини - ЗМІ

Ворог вже на відстані 7 кілометрів до адмінмежі Дніпропетровської області.

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Ворог хоче розвинути наступ у ще одній області України / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказали військові:

Армія РФ заблокувала трасу Межова-Покровськ

Ворог наближається до кордонів із Дніпропетровською областю

Захоплення Покровська не є пріоритетом для ворога

Декілька місяців ворог намагається захопити місто Покровськ, що у Донецькій області, кидаючи на цей напрямок багато сил та засобів. Однак українські військові стверджують, що зараз у ворога з'явилася інша головна мета.

Як розповіли в коментарі УП двоє військовослужбовців, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку, зокрема командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов, армія країни-агресорки Росії хоче наблизитися до Дніпропетровщини, тому штурмує Покровськ не в лоб, а намагається обійти місто з півдня на захід.

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Вже відомо, що окупаційні сили рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне. Згідно з картою аналітиків DeepState, ворог вже за 2 кілометри звідти.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Це вказує на те, що ворогу, найімовірніше, вдалося повністю заблокувати трасу Межова-Покровськ, яка була важливою логістичною артерією ЗСУ між Дніпропетровською областю та Покровськом.

"Це було очевидно. Росіяни хочуть обрізати логістику і взяти місто (Покровськ – Главред) без бою", - зазначив Філімонов.

За словами іншого військовослужбовця, Покровськ не є ціллю противника, адже ключова задача армії РФ тепер вийти до Дніпропетровщини і розвинути наступ у межах цієї області. Як відомо, відстань від ворожого виступу під Котлиним і Удачним до адмінмежі із Дніпропетровською областю складає лише 7 кілометрів.

Загроза просування ворога у Дніпропетровській області

Напередодні, як писав Главред, військовий експерт Олексій Гетьман попередив, що російським окупантам лишилося небагато до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Цілком можливо, що вони зможуть дійти до Дніпропетровщини.

Раніше також повідомлялося, що російські військові прикладають зусиль, щоб обійти Покровськ зліва та перерізати дорогу, яка веде до Дніпропетровської області.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан заявляв, що РФ може увійти на територію Дніпропетровської області у 2025 році, але у окупантів немає можливостей для глибокого проникнення. Основна загроза йде з південного напрямку - з району Времівського виступу.

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Хто такий Сергій Філімонов? Сергій Філімонов - український військовик та громадський діяч, ветеран "Азову", лідер неформального молодіжного руху "Гонор", колишній керівник київського осередку "Цивільного Корпусу Азов" та київського осередку партії "Національний корпус", організатор та учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в’язнів та жертв політичних злочинів. Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг". З 2022 року - командир роти "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

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