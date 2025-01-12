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Україна обговорює з США можливість виробництва систем ППО і ракет - Зеленський

Анна Косик
12 січня 2025, 12:58
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Тільки посилення України та гарантії безпеки можуть сприяти тривалому миру.
Зеленский, ПВО
Зеленський наполягає на посиленні ППО України / Колаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

  • Росія за тиждень використала близько 700 авіабомб в Україні
  • Партнери не до кінця реалізували домовленості щодо ППО
  • Україна хоче отримати ліцензії на виробництво систем ППО і ракет

Країна-агресор Росія за період з 6 по 12 січня завдала сотень ударів по українській території і випустила майже 700 авіабомб, а також більше 600 ударних дронів.

Про це в Telegram повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, РФ продовжує тероризувати Україну через свою перевагу в небі, тому партнери повинні реалізувати свої домовленості, які вже існують.

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"Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі "Рамштайн" щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю", - наголосив він.

Україна обговорює з США можливість виробництва систем ППО і ракет - Зеленський
Рамштайн / Інфографіка: Главред

Також президент повідомив, що українські чиновники обговорювали з партнерами, зокрема США, можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них.

"У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир. Росія не зупиняє свої війни за бажанням – її можна тільки примусити до миру. І частиною такого примусу має бути достатня кількість та якість ППО", - підсумував Зеленський.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, 13 грудня Главред писав, що після масованої атаки країни-агресора Росії по Україні, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повторно закликав союзників терміново передати Україні системи протиповітряної оборони.

Раніше також американський політик і урядовець Леон Панетта заявив, що через постійну загрозу атак ракетами і дронами зі сторони країни-агресора Росії США повинні надати Україні еквівалент Залізного купола, який є в Ізраїлі.

Напередодні Володимир Зеленський вже попереджав, що країна-агресор Росія не перестає завдавати масштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, тому нашій державі необхідна надійна гарантія захисту від такого повітряного терору.

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Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо

Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі.

На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

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