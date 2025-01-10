ЗСУ вгатили по пункту управління РФ у Світлодарську: Генштаб розкрив деталі удару

Українські війська провели серію ударів по захоплених окупантами об'єктах у Донецькій області.

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Українські війська провели серію ударів по об'єктах РФ / Колаж: Главред, фото: 47 окрема артилерійська бригада, скріншот з відео

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ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту РФ

Впродовж тижня ЗСУ завдали ударів по об'єктах РФ у Донецькій області

У п'ятницю, 10 січня, ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"УРАЖЕНО! 10 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області", - йдеться у повідомленні. відео дня

Генштаб зазначив, що впродовж цього тижня українські війська також провели серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах у Донецькій області. Водночас військові вжили усі необхідні заходи, щоб уникнути ризику для цивільного населення.

"Збройні Сили України готові і у подальшому рішуче знищувати загарбників", - наголосив Генштаб ЗСУ.

Удари ЗСУ по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, 7 січня ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти РФ у районі села Біла на Курщині. Генштаб ЗСУ наголосив, що такі удари є важливим елементом бойових дій на території РФ.

Також вночі 8 січня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Комбінат Кристал" у місті Енгельс Саратовської області РФ. Уражений об’єкт забезпечував паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація РФ.

Як повідомляв Главред, 8 січня ЗСУ вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ в Харцизьк. Звідти росіяни координували атаки проти Сил оборони.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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