ЗСУ вгатили по пункту управління РФ у Світлодарську: Генштаб розкрив деталі удару

Коротко:
- ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту РФ
- Впродовж тижня ЗСУ завдали ударів по об'єктах РФ у Донецькій області
У п'ятницю, 10 січня, ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"УРАЖЕНО! 10 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області", - йдеться у повідомленні.відео дня
Генштаб зазначив, що впродовж цього тижня українські війська також провели серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах у Донецькій області. Водночас військові вжили усі необхідні заходи, щоб уникнути ризику для цивільного населення.
"Збройні Сили України готові і у подальшому рішуче знищувати загарбників", - наголосив Генштаб ЗСУ.
Удари ЗСУ по об'єктах РФ - останні новини
Нагадаємо, 7 січня ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти РФ у районі села Біла на Курщині. Генштаб ЗСУ наголосив, що такі удари є важливим елементом бойових дій на території РФ.
Також вночі 8 січня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Комбінат Кристал" у місті Енгельс Саратовської області РФ. Уражений об’єкт забезпечував паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація РФ.
Як повідомляв Главред, 8 січня ЗСУ вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ в Харцизьк. Звідти росіяни координували атаки проти Сил оборони.
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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